Олег Синєгубов про ініціативу націоналізації ТЕЦ-5: Найголовніше, щоб люди взимку отримали тепло

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов готовий підтримати ініціативу харківського міського голови Ігоря Терехова щодо націоналізації ТЕЦ-5 в Харкові

Про це Олег Синєгубов заявив на брифінгу 23 липня в Харкові, повідомляє пресслужба ОВА.

За словами Олега Синєгубова, у харків’ян має бути тепло в оселях. "Це першочергове завдання. Жителі не можуть бути заручниками “розбірок” між підприємцями", - зазначив він.

"Тому я готовий підтримати ініціативу міського голови Харкова Ігоря Терехова щодо ТЕЦ-5", - заявив Олег Синєгубов.

Також голова ХОВА додав, що зараз Харківська обласна військова адміністрація спільно з мерією "відпрацьовує можливий механізм, включно із зверненням до Ради національної безпеки та оборони України щодо вирішення цього питання".

"Люди взимку мають отримувати тепло в свої квартири – це найголовніше для нас всіх", - підсумував Олег Синєгубов.

Джерело: https://t.me/vekha/44592

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