Олег Уруський анонсував створення Державного цільового фонду підтримки оборонної промисловості

Мінстратегпром ставить перед собою завдання створити Державний цільовий фонд підтримки оборонної промисловості.

Про це розповів Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський в інтерв’ю виданню «День».

«Одне із завдань, яке ми ставимо перед собою як Міністерство — це створення Державного цільового фонду підтримки оборонної промисловості, наповнення якого могло б здійснюватися за рахунок продажу непрофільних і профільних активів державних підприємств, які будуть передаватися у Фонд держмайна», — зазначив Олег Уруський.

Також Віце-прем’єр-міністр оцінив перспективи проведення реформи оборонної промисловості України. Олег Уруський, зокрема, сказав: «Моя позиція така: нам треба рухатися у плані корпоратизації і реформ, не чекаючи ухвалення профільного закону (йдеться про законопроєкт № 3822 «Про особливості реформування підприємств ОПК державної форми власності». – Ред.). Ми знаємо, як у Верховній Раді непросто проходять законопроєкти. А цей законопроєкт не є простим, і я думаю, що по ньому будуть серйозні дебати серед депутатів і в експертному середовищі, коли його буде оприлюднено. Наразі нам нормативна правова база допомагає. Хоча цей закон, звичайно, є допоміжним. Буде прийнятий — він допоможе, ні — ми будемо працювати».

Источник: mspu.gov.ua

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