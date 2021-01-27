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Олег Уруський анонсував створення Державного цільового фонду підтримки оборонної промисловості

Олег Уруський анонсував створення Державного цільового фонду підтримки оборонної промисловості

Мінстратегпром ставить перед собою завдання створити Державний цільовий фонд підтримки оборонної промисловості.

Про це розповів Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський в інтерв’ю виданню «День».

«Одне із завдань, яке ми ставимо перед собою як Міністерство — це створення Державного цільового фонду підтримки оборонної промисловості, наповнення якого могло б здійснюватися за рахунок продажу непрофільних і профільних активів державних підприємств, які будуть передаватися у Фонд держмайна», — зазначив Олег Уруський.

Також Віце-прем’єр-міністр оцінив перспективи проведення реформи оборонної промисловості України. Олег Уруський, зокрема, сказав: «Моя позиція така: нам треба рухатися у плані корпоратизації і реформ, не чекаючи ухвалення профільного закону (йдеться про законопроєкт № 3822 «Про особливості реформування підприємств ОПК державної форми власності». – Ред.). Ми знаємо, як у Верховній Раді непросто проходять законопроєкти. А цей законопроєкт не є простим, і я думаю, що по ньому будуть серйозні дебати серед депутатів і в експертному середовищі, коли його буде оприлюднено. Наразі нам нормативна правова база допомагає. Хоча цей закон, звичайно, є допоміжним. Буде прийнятий — він допоможе, ні — ми будемо працювати».

Источник: mspu.gov.ua

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