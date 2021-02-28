Олег Уруський прозвітував про підсумки роботи Мінстратегпрому у 2020 році

26 лютого відбувся публічний звіт Віце-прем’єр-міністра України – Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського про підсумки роботи Мінстратегпрому за 2020 рік.

У вступному слові посадовець нагадав, що положення Мінстратегпрому було затверджено Кабінетом Міністрів України 7 вересня 2020 року, після чого розпочалася фактична робота зі створення держоргану. У зв’язку з цим Олег Уруський назвав Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України наймолодшим серед центральних органів виконавчої влади.

Далі Віце-прем’єр-міністр України перерахував заходи, спрямовані на забезпечення діяльності Мінстратегпрому, серед яких – реєстрація Міністерства, затвердження структури та штатного розпису, погодження з Мінфіном фінансування, отримання спецдозвілу СБУ на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею тощо.

«Станом на кінець 2020 року було призначено 73 особи, а на сьогоднішній день у штаті Міністерства працює 135 чоловік. Загальний штат, затверджений Мінстратегпромом, становить 333 одиниці. Таким чином, нині ми укомплектовані більш ніж на 30 відсотків. Сподіваюся, що рішення Верховної Ради про поновлення конкурсного набору до центральних органів виконавчої влади дасть нам змогу розблокувати процес подальшого набору кадрів», – сказав Олег Уруський.

За його словами, торік Міністерством підготовлено понад 20 урядових рішень, зокрема 10 проєктів постанов Кабінету Міністрів України щодо імплементації Закону України «Про оборонні закупівлі».

«Процес узгодження зайняв досить багато часу. Зрештою шість постанов Урядом вже прийняті, а щодо чотирьох завершено процес узгодження. Сподіваюся, найближчого тижня вони будуть розглянуті на засіданні Кабміну», – зазначив посадовець.

Окрім цього, 2020 року Мінстратегпром підготував п’ять законопроєктів, серед них – «Про державну промислову політику», «Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021–2025 роки», «Про загальнодержавну програму розвитку високих технологій».

Олег Уруський повідомив, що в першому читанні вже прийнято проєкт Закону України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності» (№ 3822). За словами очільника Мінстратегпрому, народні депутати подали до цього документа близько тисячі поправок та зауважень і нині триває робота над їх врахуванням.

Віце-прем’єр-міністр України також розповів, що керівництво Міністерства відвідало з робочими візитами близько 50 підприємств оборонно-промислової галузі по всій території України, щоб ознайомитися з фактичним станом справ, можливостями та перспективами їх розвитку.

За словами Олега Уруського, минулого року керівництво Мінстратегпрому провело понад 20 нарад із важливих питань розвитку стратегічних галузей промисловості.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України підписало Меморандуми про співпрацю з Державним агентством з питань оборонної промисловості Турецької Республіки, Збройними силами Йорданського Хашимітського Королівства та Міністерством оборони Федеративної Республіки Бразилія.

Віце-прем’єр-міністр України наголосив, що відбулися зустрічі з представниками дипломатичних установ та інших державних структур 18 країн світу.

Серед пріоритетів на 2021 рік Олег Уруський назвав ухвалення напрацьованих Мінстратегпромом держпрограм, імплементацію Закону України «Про оборонні закупівлі» та перехід до основної фази реформування «Укроборонпрому, внаслідок чого має буде здійснено корпоратизацію підприємств, що входять до складу ДК, та створено холдингові компанії за напрямами. Важливою також буде робота над утворенням Агенції оборонних технологій України.

З огляду на обмеження, встановлені з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, звіт відбувся в онлайн-режимі.

Повну версію публічного звіту Віце-прем’єр-міністра України – Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського можна переглянути за посиланням.

Звіт про підсумки діяльності Мінстратегпрому у 2020 році опубліковано на офіційному вебсайті.

Источник: mspu.gov.ua

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