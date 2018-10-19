Олександр Турчинов провів засідання Національного координаційного центру кібербезпеки

Під головуванням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова відбулося засідання Національного координаційного центру кібербезпеки.

Під час засідання було розглянуто питання щодо стану захищеності об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах Центральної виборчої комісії, а також інші актуальні питання кібербезпеки країни.

За словами О. Турчинова, Україна має великий досвід створення належних умов для реалізації конституційних прав своїх громадян. «Ми провели демократичні чесні та прозорі вибори у 2014 році, попри будь-які зовнішні намагання вплинути на їх перебіг або дискредитувати демократичні інститути», – сказав він. «Є обґрунтовані підстави, – додав він, – вважати, що російське керівництво намагатиметься за будь-яку ціну використати виборчий процес для реалізації планів гібридної агресії проти нашої держави».

«Досвід США, країн Західної Європи свідчить, що Кремль намагатиметься вплинути через кібернетичний та інформаційний простір на суспільно-політичні процеси, тому інформаційна та кібербезпека виборів вимагатиме злагодженої та скоординованої роботи багатьох державних інституцій, насамперед ЦВК, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації відповідних підрозділів Служби безпеки України та Національної поліції», – сказав Секретар РНБО України.

За результатами обговорення Центральній виборчій комісії, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, Службі безпеки України, Національній поліції України доручено утворити міжвідомчу робочу групу для забезпечення надійного та безпечного функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Вибори» під час проведення чергових виборів Президента України та народних депутатів України у 2019 році.

Силовим структурам, що відповідають за кіберзахист і кібербезпеку, доручено забезпечити своєчасне виявлення, попередження та локалізації можливих кіберінцидентів та кібератак на інформаційні системи та державні електронні інформаційні ресурси ЦВК.

Буде забезпечено проведення кібернавчань з відпрацювання спільних заходів з кіберзахисту та протидії зовнішнім втручанням у роботу інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем ЦВК.

Національній поліції України доручено забезпечити належну охорону телекомунікаційного обладнання та телекомунікаційних мереж, необхідних для здійснення обміну даними між центральним вузлом та окремими регіональними органами адміністрування Державного реєстру виборців.

Визначені завдання щодо модернізації та оновлення комплексної системи захисту інформації Автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців» та Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Вибори» із застосуванням для захисту інформації, що передається в системах, сучасних засобів криптографічного захисту інформації тощо.

Доручено також надати методичну і практичну допомогу ЦВК щодо належного захисту офіційних інтернет-сайтів Центральної виборчої комісії, провести відповідну підготовку та навчання задіяного у роботі системи персоналу.

Окрім того, на засіданні було прийняте комплексне рішення про посилення кіберзахисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, а також створення для потреб Міністерства оборони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Національної поліції України, Національного банку України, розвідувальних органів єдиної інтерактивної бази даних про кіберінциденти.

Источник: rnbo.gov.ua

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