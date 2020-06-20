Омбудсман підтвердила безпеку сервісів Мінцифри

З 4 по 12 червня 2020 року Уповноважений Верховної Ради з прав людини проводив планову виїзну перевірку додержання законодавства у сфері захисту персональних даних Мінцифри та ДП Дії.

У результаті встановлено, що персональні дані користувачів застосунку Дія та порталу Дія не зберігаються на сервері. А фотографії користувачів застосунку Дій вдома зберігаються протягом дії карантину та ще 30 днів після його завершення.

Питання захисту персональних даних завжди було пріоритетом Мінцифри. Для цього ми:

— обробляємо персональні дані відповідно до законодавства;

— дотримуємося всіх вимог;

— не використовуємо персональні дані надмірно та без визначеної мети;

— маємо усі необхідні організаційні та технічні засоби для захисту даних.

Источник: thedigital.gov.ua

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