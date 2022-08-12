Онлайн-навчання з 1 вересня: де в Україні точно не підуть до школи

У Міносвіти розробили алгоритм дій для вчителів під час повітряної тривоги, там, де навчання у школах проходитиме очно. Проте вже зараз відомо, що у низці регіонів школярі навчатимуться онлайн.

"Апостроф" розповідає, де учні навчатимуться дистанційно.

● Харків

За словами голови Харківської ОВ Олега Синєгубова, основна небезпека для шкіл Харкова - короткий час підльоту ракет, випущених з напрямку Білгорода. Вони долітають уже за 30-40 хвилин.

"З такою жорстокістю, як обстрілюють наші школи на сьогодні, нам уже не доводиться говорити про навчання дітей у режимі офлайн. Зрозуміло, що ми сьогодні переходимо, і готуватимемося з 1 вересня в більшості лише до онлайн-навчання для дітей. Тому що обстріли не припиняються", - сказав в ефірі національного телемарафону ще на початку липня мер Харкова Ігор Терехов.

● Миколаїв

Окупанти жорстоко обстрілюють це прифронтове місто, тому про відкриття шкіл з 1 вересня не йдеться. Мер міста ще в липні видав розпорядження про онлайн навчання. Крім того, багато школярів та вчителів виїхали за межі міста.

● Херсон

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Херсонської військової адміністрації Дмитро Бутрій (був на посаді до 3 серпня) ще наприкінці липня на прес-конференції розповів, що навчання, ймовірно, буде дистанційним. У тому числі й на звільнених територіях, адже вони постійно перебувають під обстрілами.

За словами виконувача обов'язків Херсонського міського голови Галини Лугової, напрацювання за формою навчання на території Херсонщини вже є, але їх не озвучують задля безпеки педагогів, які залишилися в окупації.

● Мелітополь

Місто перебуває під окупацією, освітній процес розпочнеться з 1 вересня у форматі онлайн. Як повідомив міський голова Іван Федоров, співробітники управління освіти розробляють єдину онлайн-платформу, де розміщуватимуться завдання для учнів та вся необхідна інформація про навчальний процес.

● Волинь

У громадах Волині, які безпосередньо межують з Білоруссю у 50-кілометровій зоні, навчальний рік розпочнеться онлайн. Йдеться приблизно 25% навчальних закладів області.

У решті навчальних закладів області проводяться перевірки. Вже 106 закладів мають відповідні системи укриття і в них гарантовано розпочнеться навчання офлайн 1 вересня.

● Енергодар

Педагоги, які виїхали з окупованого росіянами Енергодару, створили для своїх учнів платформу дистанційного навчання "Школа успіху".

"Незабаром новий навчальний рік. Нам надходить багато звернень від батьків дітей, які особливо залишилися на окупованих територіях, щодо організації освітнього процесу. Ми раді повідомити, що всі педагоги міста Енергодара, які перебувають на підконтрольній території, об'єдналися та створили школу дистанційного навчання "Школа Успіху" , - повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов.

Джерело: apostrophe.ua

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