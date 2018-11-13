Оновлений ПТРК “Корсар” отримав грецький тепловізор (ВІДЕО)

ДП Державне Київське конструкторське бюро «Луч», що входить до складу ДК «Укроборонпром» представило оновлену версію легкого переносного протитанкового ракетного комплексу «Корсар». Модернізований ПТРК, на прохання бійців ЗСУ, отримав тепловізор, що відтепер дозволяє йому вражати цілі не лише вдень, а й вночі.

Передає Національний Промисловий Портал, з посиланням на Defense Express.

Як повідомив представник КБ «Луч» під час міжнародної виставки «Зброя та Безпека-2018», тепловізійна камера грецького виробництва дозволяє ефективно розпізнавати цілі на відстані до 1700 метрів.

«Перевага, у порівнянні з минулими роками, це також наявність тепловізора. Який, за численними проханнями хлопців, які безпосередньо користуються даними комплексами, був придбаний та поставлений», – повідомив інженер-конструктор «Луча» Микола Савченко.

Таким чином ПТРК «Корсар» здатен точно уразити ціль на відстані 2,5 км вдень та на 1,7 км в темну пору доби.

Нагадаємо, легкий переносний ракетний комплекс «Корсар» калібру 107 мм призначений для ураження нерухомих і рухомих броньованих цілей та інших об’єктів, що мають комбіновану, рознесену чи монолітну броню, у тому числі з динамічним захистом, а також малорозмірних цілей типу довготривалих вогневих точок, легкоброньованих об’єктів та вертольотів.

Комплекс може застосовувати 2 типи ракет, що споряджені у транспортно-пускові контейнери (ТПК) – з тандемною кумулятивною (РК-3К) та осколково-фугасною (РК-3ОФ) бойовими частинами. При цьому бронепробиття РК-3К становить 550 мм за ДЗ.

Комплекс був прийнятий на озброєння у серпні 2017 року й поставляється в підрозділи ЗСУ. На даний час ПТРК активно застосовується українськими протитанкістами в бойових діях на Сході країни та отримав чимало позитивних відгуків.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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