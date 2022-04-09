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ООН финансировала терроризм - только за 2020 год объем закупок из РФ составил около $270 млн

ООН финансировала терроризм - только за 2020 год объем закупок из РФ составил около $270 млн

Закупки ООН проводятся на тендерах. Компании, которые выигрывают тендеры, якобы платят налоги в своей юрисдикции. Но куда в РФ теперь идут эти все налоги и сборы?

«Правительства этих юрисдикций используют налоги для финансирования государственных услуг, систем здравоохранения, школ и т.д., что хорошо... , и их армии, хммм?! Последнее может быть совсем не к добру. Некоторые армии вторгаются в зарубежные страны, убивают невинных мирных жителей, разрушают города и деревни с основания, что не только плохо, но и противоречит резолюциям ГА ООН», - заявил Сергей Кислица, постоянный представитель Украины при ООН.

Следовательно, вопрос в том, какой должна быть политика ООН в отношении закупок у государственных или частных компаний, которые платят налоги и другие пошлины за товары и услуги правительствам, которые по мнению ГА ООН являются агрессорами и нарушают Устав ООН?

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37 млрд євро для рф за енергоносії протягом перших 40 днів смертоносної війни в Україні. Такий, на жаль, обсяг участі європейських партнерів у співфінансуванні війни. - Михайло Подоляк

Мало того, що Україна об'єктивно не мала такого обсягу озброєнь, як країна-агресор, так ще й кожного дня росіяни отримують прямі об'ємні платежі від європейців для фінансування додаткових поставок ракет і снарядів на поля бою. 

Така позиція партнерів поряд із недопрацьованими санкціями (немає реального відключення від SWIFT ключових російських банків, немає тотального арешту майна членів керівної партії «єдина росія», немає прямого та непрямого ембарго на енергоносії) стимулює росіян до розширення воєнних дій, до більш масового знищення українців, остаточної відмови від незастосування важкої зброї проти мирних громадян, на окопування та перехід до війни на тривале виживання… 

Навіщо все-таки Європа продовжує фінансувати росіян?

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

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