ООН розпочала виплату 2220 грн кожному переселенцю в Україні. Як отримати?

Управління Верховного комісара ООН з питань захисту біженців спільно з «Укрпоштою» розпочали виплату 2220 грн кожній внутрішньо переміщеній особі.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук.

Отримати готівку можна через відділення «Укрпошти». Записатися в програму грошової допомоги можна у Львові, Ужгороді та Мукачеві.

Реєстрація відбувається за адресами:

Львів, вул. Трускавецька, 2 Б (з 09:00 до 18:00);

Львів, вул. Палія, 15 (з 09:00 до 18:00), вихідний — субота;

Ужгород, Гуманітарний штаб «Совине гніздо», вул. Ференца Ракоці, 2 (пн-пт з 09:00 до 18:00);

Ужгород, пл. Ш. Петефі, 24, Ужгородський міський центр соціальних служб департаменту соціальної політики (пн-пт з 09:00 до 18:00);

Мукачево, ЦНАП, вул. Духновича, 2 (пн-пт з 09:00 до 18:00).

Для додаткової інформації необхідно звертатися за номером: 0 800 307 711 або 0 800 309 110 (гаряча лінія Донбас СОС) чи писати на адресу urkki@unhcr.org

Допомога найвразливішим групам

Міжнародна організація з міграції в Україні також почала втілювати програму з надання грошової допомоги. Наразі лише на Закарпатті, але в перспективі й інші регіони, каже Верещук. Розмір допомоги — також 2220 грн на людину.

Цю грошову допомогу надаватимуть найвразливішим групам серед переміщених осіб, зокрема:

вагітним жінкам та матерям, що самостійно виховують дітей;

сім’ям із двома і більше дітьми;

родинам, серед членів яких є особи з інвалідністю;

людям похилого віку.

Щоб отримати допомогу, потрібно зареєструватися як внутрішньо переміщена особа у відповідній області через органи соцзахисту чи ЦНАП. Якщо людина підпадає під визначені критерії, вона отримує відповідну допомогу.

Источник: kmu.gov.ua

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