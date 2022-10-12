Опалювальний сезон в Харкові почнеться 15 жовтня, якщо дозволить погода – трохи пізніше

Харків готовий до старту опалювального сезону, але, якщо дозволять погодні умови, тепло в будинки харків’ян пустять трохи пізніше.

Про це сьогодні, 12 жовтня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

«У Харкові опалювальний сезон хочемо розпочати 15 жовтня. Якщо погода дозволятиме, то трохи пізніше. Бо розуміємо, що треба економити енергоносії – і електрику, і газ. На жаль, не все залежить від нас. Багато залежатиме від воєнної обстановки, від того, як ми зможемо збалансувати енерго- та теплосистеми. Але настрій у нас позитивний. Ми дивимося в майбутнє з оптимізмом та віримо, що консолідація наших зусиль допоможе нам пережити цю зиму», – зазначив Ігор Терехов.

Також мер звернувся до харків’ян із проханням зменшити споживання електроенергії. За його словами, це необхідно для повноцінної роботи об’єктів критичної інфраструктури міста.

Агентство Телевидения Новости