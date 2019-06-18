Операция «Дружба»: как «Роснефть» поглощает беларусскую нефтяную компанию

Без малого второй месяц подряд российский трубопровод “Дружба” не может функционировать в нормальном режиме из-за инцидента, случившегося в апреле с повышением концентрации содержания хлора в нефти. Причем, российская сторона до сих пор не смогла очистить трубопровод от некондиционной нефти и провести её полную очистку.

Более того, стало известно о том, что так называемую “грязную” нефть будут очищать путем разбавления в чистом сырье. Такой метод внесет ряд корректив в ценообразование российской Urals и не в лучшую сторону.

Финансовые же потери от данного ЧП с трудом поддаются подсчетам, поскольку российская сторона несет не только ежедневные потери от недопоставок нефти европейским заказчикам, но и может понести юридические издержки через иски и претензии. Например, как те, что предъявил беларуский Мозырский нефтеперерабатывающий завод “Транснефти”, в размере $155 млн. И вот тут начинается самое интересное в истории с “грязной” нефтью.

Дело в том, что о претензиях беларуского Мозырского нефтеперерабатывающего завода “Транснефти” сообщил глава “Роснефти” Игорь Сечин. Более того, именно Игорь Сечин в конце мая адресовал письмо на имя вице-премьера Дмитрия Козака, в котором попросил правительство, ускорит процесс выплаты компенсации.

Но, вот в том-то и дело, что претензии были адресованы не “Транснефти”, по трубопроводу которой шла поставка, а именно “Роснефти”, которая и является поставщиком “грязного” продукта!

Таким образом, мы можем с вами видеть как Игорь Сечин, манипулируя событиями, вносит выгодные именно ему коррективы, в критической ситуации, для оказания давления на главу “Транснефти” Николая Токарева, с которым у него давнее соперничество. Если, конечно, не сказать больше, что Игорь Сечин не просто манипулирует событиями, но является их катализатором.

По сути, ЧП возникшее с “Дружбой” позволяет в нынешней ситуации “Роснефти” реализовать свои давние планы – поглотить “Транснефть”. Ведь всё-таки странным выходит, что оказавшаяся в трубопроводе “Транснефти” “грязная” нефть “Роснефти” стала причиной обвинений именно владельца трубопровода. С учетом же богатого опыта Игоря Сечина самым бескомпромиссным путем расправляться с соперниками, стоит ли удивляться тому, что весь этот кризис был спровоцирован всего для одной единственной цели – поглощения “Транснефти”.

Секция «Браво» группы «Информационное сопротивление»

Источник: sprotyv.info

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