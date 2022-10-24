Операция по "газовому шантажу" Кремлем провалена полностью

Мало того, что Кремль запустил свою шарманку слишком рано, дав возможность Европе с февраля по ноябрь искать альтернативных поставщиков, Москва ещё и дополнительно повышала цены на газ, тем самым делая сотрудничество с ЕС ещё более выгодным для новых партнёров Запада по энергии.

Теперь комбинация американского газа и восточных договорённостей гарантирует ЕС теплую зиму с незначительными ограничениями по типу снижения температуры в жилье на 1-2 градуса и т.п.

Всё это незначительно. Европа практически добилась полной энергетической независимости, воспользовавшись ценовой нестабильностью, запущенной по инициативе Кремля.

Теперь в "воронке российской газовой орбиты" оказались лишь те, кто был склонен к переговорам с Кремлем, и - по иронии судьбы - именно у них наблюдаются наибольшие проблемы по обеспечению гарантий газового сектора.

Многоходовочка окончена. Путин опять всех переиграл.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7561

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