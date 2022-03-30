Оперативна інформація Держспецзвʼязку про роботу мобільного звʼязку, інтернету та цифрового телебачення в Україні станом на 08:00 30 березня 2022 року

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Державній службі спеціального звʼязку та захисту інформації України у повном у обсязі забезпечує управління мережами в умовах війни.

Мобільні оператори Київстар, Vodafone, Lifecell продовжутьють працюють над відновленням надання послуг електронних комунікацій у низці областей.

У Харкові та області, силами мобільних операторів налаштовано маршрутизацію викликів на лінію 102. Нагадуємо, за наявних проблем із мобільним звʼязком та доступом до інтернету радимо українцям скористатися національним роумінгом.

Протягом доби, були складнощі із наданням послуг компанією Укртелеком. Не зважаючи на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держспецзвʼязку швидко відновили стабільне функціонування мереж.

Сьогодні через пошкодження магістральних ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання послуг у цих областях вже відновлено.

Тимчасово відсутні послуги у Мелітополі, тривають відновлювальні роботи. У Луганській області послуги поки що недоступні.

Інтернет провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. Відновлення надання послуг здійснюється якнайшвидше за відсутності бойових дій.

Не зважаючи на тимчасову окупацію російськими військовими населених пунктів на Херсонщині та Чернігівщині та бойові дії у Харкові, Концерн радіомовлення радіозвʼязку та телебачення, який належить до сфери управління Держспецзвʼязку продовжує здійснювати телевізійне та радіомовлення. Супутникове мовлення працює стабільно.

На звʼязку! Наближуємо перемогу

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»