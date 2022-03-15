Оперативна інформація від ЗСУ на 18:00 15 березня
20-та доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню: продовжується наступальна операція проти України. Противника зупинено, повідомляють у Генштабі ЗСУ. Не досягнувши мети у встановлені терміни, він несе втрати у живій силі та техніці.
Зухвало ігноруючи норми Міжнародного гуманітарного права, російські загарбники наносять ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури України, мирному населенню, житлових кварталах, школах та дитячих садках. Фіксуються факти тримання цивільних осіб у заручниках, пограбування місцевого населення та мародерства.
Збройні Сили України виконують поставлені завдання щодо відсічі збройної агресії проти України. Розгорнуті частини резерву на визначених напрямках перегруповані та перейшли у контрнаступ.
Тривають бої за звільнення околиць Маріуполя. Воїнами полку «Азов» було розбито один з підрозділів 22-ї окремої бригади спеціального призначення збройних сил російської федерації.
На Луганщині протягом дня захисники України знищили п’ять РСЗВ БМ-21 «Град» з боєприпасами до них, три танки Т-72, одну БМП-3 та понад 15 військовослужбовців противника. Ці дані уточнюються.
Тривають заходи щодо здійснення прикриття державного кордону України та морського узбережжя. На окремих напрямках проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони.