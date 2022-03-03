Оперативная информация от ВСУ на утро 3 марта

Киев и другие города Украины подвергаются ракетно-бомбовых ударам противника. Соцсети и информресурсы в режиме реального времени комментируют последствия попаданий и точность попадания ракет.

Поэтому Генштаб ВСУ обращается к блогерам и всем участникам интернет-сообщества: ваша оперативная информация может стати предметом заинтересованности российских артиллеристов та наводчиков для дальнейшей корректировки огня. Будьте осторожны при распространении информации об обстрелах в режиме реального времени.

Вооруженные силы Украины продолжают блокировать силы оккупантов по всем направления.

В Волынском направлении враг продолжает проводить показательные действия вдоль государственной границы.

В направлении Полесья враг пытается провести наступательные действия в районе населенных пунктов Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов. Отмечено дальнейшее развертывание полевых логистических лагерей в районах Бородянки, Катюжанки и Гавронщины.

На Северском направлении российские оккупанты, потерпев провал в Чернигове, Нежин и Сумы, Лебедин и Ахтырка, избегая военных столкновений с вооруженными силами Украины, пытаются добраться до северных окраин Киева.

Вражеские части и подразделения сосредоточены в районах населенных пунктов Барышевка, Новая Басань, Любеч. Часть сил РФ, которая фактически потеряла боеспособность, проводит перегруппировку и пытается наступать на Бровары и Киев.

На Слобожанском направлении враг проводит наступательную операцию в районах Золочева, Харькова, Балаклеи, пытается продолжить наступление в направлении Лозовой, катастрофически требует пополнения утраченных технологий и персонала.

В Донецком направлении продолжаются наступления в районах Нового Айдара, Волновахи и Мариуполя. Захват Мариуполя и выход на административную границу Донецкой и Луганской областях противнику не удался.

В Таврийском направлении противник не оставляет попытки провести наступательную операцию. После перегруппировки и введении части оперативных резервов основные усилия в направлении Николаева- Вознесенска.

В Чорноморской операционной зоне корабельные группы Черноморского флота продолжают вести огонь по гражданским кораблям та захватывать в плен моряков.

Впервые российские военные преступники признали факт массовой гибели и ранений собственных солдат. По время вечернего брифинга Министерства оборони РФ была озвучена собственная информация о потерях российский оккупационных войск в Украине: 498 погибших и 1597 раненых.

Часть сил противника продолжает действия в районах населенных пунктов Энергодар, Васильевка, Токмак, Новопетровка. Продолжаются наступления с целью выйти на околицы Запорожья и Мариуполя.

В районе населенного пункта Баловне захватчик высадил малочисленный десант, который был уничтожен.

В акватории Черного моря наблюдается движение десантного отряда РФ в составе четырех больших десантных кораблей в сопровождении трех ракетных катеров в направлении Одессы.

Агентство Телевидения Новости