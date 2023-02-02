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Опять все завели волынку про самолеты — дадут/не дадут

Опять все завели волынку про самолеты — дадут/не дадут

И как обычно, за деревьями не видят леса. Сильна все-таки в украинском обществе вера в простые решения.

В новом пакете помощи США передают, помимо прочего, управляемые бомбы GLSDB с дальностью около 150 километров. Скажу вам так — это важнее, чем самолеты. Во всяком случае, на данном этапе. Пока эти F-16 поставят, пока наладят логистику и аэродромное обслуживание, пока научатся ими пользоваться — время, время, время. А эти бомбы можно будет использовать уже на следующий день после получения (они совместимы с «Хаймарсами»).

Применение авиации в этой войне крайне ограничено обеими сторонами. У россиян худо-бедно армейская ПВО как-то работает и подставлять драгоценные машины вряд ли кто захочет. А бомбу такую сбить практически невозможно, точность у нее феноменальная (за 150 км кладут в круг диаметром 5 метров). Дальность позволяет не просто отодвинуть россиянам логистику, а практически ее парализовать. Что сделает их наступление, как бы это выразиться поинтеллигентнее, крайне сложным.

А если, точнее когда, ВСУ подойдут поближе к Крыму, то смогут доставать такими боеприпасами до баз ЧФ и других объектов на полуострове.

Запад начинает выдавать Украине инструменты уже не только для обороны.

Из телеграм "Война с Ордой". Сергей Ауслендер

Новости портала «Весь Харьков»

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