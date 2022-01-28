Опитування: Більшість жителів Німеччини - проти постачання зброї Україні

59 відсотків німців підтримують позицію уряду Німеччини, який відмовився поставляти летальне озброєння Україні, за надання зброї виступили 20 відсотків. Про це свідчить опитування YouGov.

Близько 59 відсотків опитаних YouGov респондентів у Німеччині підтримали позицію уряду, який відмовився поставляти летальне озброєння Україні, за надання зброї виступили 20 відсотків. Про це повідомило у четвер, 27 січня, інформагентство dpa. Лише 20 відсотків опитаних вважають за потрібне прислухатись до закликів української влади, які наполягають на постачанні зброї від Німеччини. Ще 21 відсоток опитаних ніяк не відповів на це питання.

Проти постачання летального озброєння Україні виступають прихильники усіх партій, які представлені у Бундестазі. Серед виборців Лівої партії їхня частка становить 71 відсоткок, далі йдуть виборці правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН, 67 відсотків), Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН, 61 відсоток), яка входить до правлячої коаліції, а також консервативного блоку ХДС/ХСС (56 відсотків), який перебуває у опозиції. Менш виразно, аніж прихильники інших парламентських партій, із постачанням Україні зброї не погоджуються виборці двох інших правлячих партій - "Союзу 90/Зелених" (55 відсотків) і Вільної демократичної партії (ВДП, 54 відсотки).

Україна наполягає на поставках зброї з Німеччини

На тлі загрози нового російського вторгнення Україна неодноразово вимагала постачання зброї, зокрема з Німеччини. Уряд ФРН на ці вимоги відповідав відмовою. Зокрема, про це заявила 17 січня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) під час візиту до Києва."“Позиція уряду Німеччини щодо постачання зброї, враховуючи рестриктивну політику експорту озброєнь, відома, і це також пояснюється нашою історією", - заявила Бербок.

Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) у зв'язку з цим нагадала про масштабну допомогу, яку надає Німеччина Україні, і зауважила, що лише задля розвитку цієї країни Києву було надано 1,8 мільярда євро. 26 січня Ламбрехт оголосила, що Берлін надасть Україні 5000 військових шолом ів. "Це абсолютно чіткий сигнал: ми стоїмо на вашому боці", - заявила вона.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник привітав цей крок, але назвав його "суто символічним". "Це крапля в морі, - цитує Мельника dpa. - Україна очікує повороту німецького уряду на 180 градусів, чекає на зміну парадигми". "Нам потрібне не лавірування, а мужні вчинки ФРН, яка нарешті поставить Україні німецьке оборонне озброєння, якого ми сьогодні найбільше потребуємо", - прокоментував Мельник.

Мельник нагадав, що Україна просила 100 тисяч шоломів та бронежилетів для добровольців, а також військові кораблі та зенітні комплекси.

Источник: dw.com

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