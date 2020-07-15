«Оплачиваемый труд»

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В настоящее время в «процветающей» Украине наблюдается зарождение очередной волны социальной напряженности вызванной нежеланием, а быть может и невозможностью выплат причитающейся заработной платы простым работникам, добросовестно трудящимся на ряде градообразующих предприятий.

По состоянию на июнь 2020 года в Хмельницкой области находится 19 предприятий - должников с общей суммой задолженности по выплате заработной платы размером в 10 млн. грн., что на 4,6 млн. грн. больше чем в начале 2020 года. В структуре долга задолженность имеется на:

4 экономически активных предприятиях — 49,4% или 4,9 млн. грн.;

13 предприятиях-банкротах — 44,6%или 4,5 млн. грн.;

2 экономически неактивных предприятиях — 6,0% или 602,3 тыс. грн.

Еще в мае 2020 в связи с введенными карантинными ограничениями на территории области средний размер номинальной заработной платы составил 8883,8 грн., что на 644,0 грн. (6,8%) меньше в сравнении с мартом 2020 гола и составил 85,2% заработной платы от необходимого уровня по всей территории страны.

Уменьшение заработной платы в мае произошло в 9 районах и в пяти городах областного значения Хмельницкой области. Наибольшее снижение произошло в городах Нетишин — на 1862,0 грн., Славута — на 1875,7 грн., а также в Красиловском— на 1528,4 грн. и олочиском — на 743,0 грн. районах.

Учитывая обостряющеюся социально-экономическую ситуацию в области, руководством Хмельницкой ОГА разрабатывается комплекс мероприятий по повышению оплаты труда в области и погашения долга по заработным платам местному населению. Данные мероприятия планировали разработать и ввести в действие к 24.06.2020 года.

В то же время, в связи с действующими карантинными ограничениями на территории указанной области, на экономически активных предприятиях продолжает фиксироваться экономическая стагнация, что не позволит реализовать указанные мероприятия в полном объеме. Вызывает большое сомнение возможность действующей политической силы предпринять конструктивные решения.