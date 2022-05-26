Опозиція звинуватила уряд Шольца у невиконанні обіцянок щодо поставок зброї — Welt

(https://www.welt.de/politik/ausland/article238960373/Polens-Praesident-Duda-wirft-Bundesregierung-Wortbruch-vor-Merz-fordert-Klarheit.html)

Лідер головної опозиційної партії Німеччини Фрідріх Мерц звинуватив уряд у приховуванні точної процедури постачання зброї: "Очевидно, що німецький уряд обіцяв обмін польському уряду, але обіцянки не виконуються".

Мерц послався на заяви президента Польщі Анджея Дуди, який повідомив телеканалу, що Берлін пообіцяв Польщі танки "Леопард" замість існуючих польських танків, які його країна надала Україні, але компенсаційної поставки ще не відбулося.

Источник: https://t.me/vekha/40015

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