Опрос: 75% работодателей РФ обращают внимание на знак зодиака при найме

В России 16 процентов владельцев бизнеса обращают внимание на знак зодиака соискателей при подборе сотрудников на руководящие позиции. Это следует из данных опроса сервиса «Работа.ру», пишет ТАСС. При этом только пять процентов HR-специалистов обращают внимание на этот параметр.

Согласно опросу, знак зодиака при найме сотрудников на руководящие должности интересует 75% опрошенных работодателей, при поиске офис-менеджеров на знак зодиака смотрят 50 процентов респондентов. Для 45 процентов опрошенных знак зодиака имеет значение при поиске работников в сферу продаж и обслуживания.

Более половины владельцев бизнеса признались, что считают полезной пометку о знаке зодиака в резюме.

«По данным исследования, в крупных компаниях, где количество сотрудников превышает 100 человек, 100% работодателей считают указания знака зодиака в резюме соискателей необходимым параметром. А 71% представителей бизнеса, у которых работает от 51 до 100 сотрудников, ответили положительно на вопрос об указании знака зодиака. Среди владельцев компании со штатом менее 50 сотрудник так ответили меньше половины респондентов — 46%», — приводит ТАСС выводы исследования.

В опросе поучаствовали более тысячи представителей компаний, руководители и HR-специалисты из всех регионов России.

Источник: breakingmad.me

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