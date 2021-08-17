Оптимізувати, але не зупиняти вакцинацію на свята — Віктор Ляшко

Декілька тижнів поспіль в Україні відбувається зростання виявлення нових випадків COVID-19. Лише вакцинація є дієвим способом вберегтися від тяжкого перебігу цієї хвороби чи можливої смерті. Ми маємо забезпечити безперервний доступ до вакцин, навіть на вихідних чи святах. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на черговій селекторній нараді під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

«Дельта»-штам коронавірусу, сотні випадків якого вже зареєстровані в Україні, заразніший. Ймовірність розвитку тяжкого перебігу хвороби в разі інфікування цим штамом набагато вища, якщо ви не вакциновані. Доступ до вакцин має бути безперервним та зручним. На свята мобільні бригади мають працювати там, де це зручно для людей — як зараз вони працюють в аеропортах та доводять свою ефективність», — сказав Віктор Ляшко.

Зараз інфраструктура вакцинації налічує понад 3 тис. пунктів щеплення, майже 400 центрів масової вакцинації та тисячу мобільних бригад. За тиждень слід визначити, які опції їхньої роботи доречні протягом святкування 30 річниці незалежності України.

«Мета цієї роботи — дати максимально зручно зустрітися вакцині та пацієнту. Пунктам із низьким потоком, можливо, дійсно, слід узяти паузу, аби подумати, як його збільшити, але центри масової вакцинації, особливо в ТРЦ та інших логістично привабливих місцях, мають працювати», — додав міністр.

У деяких регіонах успішно практикують виїзд мобільних бригад на площі та проведення вакцинації просто неба. Цей досвід слід перейняти всім та застосувати під час святкових заходів у центрах міст. Головне — дотримуватись карантинних правил: носити маски та зберігати дистанцію.

Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 7 460 766 щеплень. Вакциновано — 4 722 695 осіб, з них отримали першу дозу — 4 722 693 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) — 2 738 073 особи (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

Ви можете вакцинуватися:

— у найближчому пункті щеплення чи центрі масової вакцинації;

— або до вас приїде мобільна бригада (до організованих колективів більше 50 людей та маломобільних громадян).

Дізнайтесь адресу та контакти найближчого місця вакцинації на сайті https://vaccination.covid19.gov.ua або за номером контакт-центру 0 800 60 20 19.

Источник: moz.gov.ua

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