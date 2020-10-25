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Опубликован график подключения отопления по Харькову

Опубликован график подключения отопления по Харькову

На сайте Теплосетей опубликовали график очередности подключения отопления. На предприятии так прокомментировали очередность подключения:

"На первый и второй день запуска тепла по каждой очереди сначала подключаются здания малой этажности от 2 до 7 этажей и здания с низким пьезометрическими отметками Земли относительно источника тепла. Очередь считается завершенной, когда все потребители в пределах микрорайона подключены".

Главный инженер Харьковских тепловых сетей Алексей Лука отметил:

"63,2% жилых домов на 16:00 23 октября имеют отопление. Идем в плановом режиме. По плану у нас полный пуск тепла длится две недели", — сказал Алексей Лука.

Источник: sq.com.ua

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