Опыт войны на Донбассе: артиллеристы США возвращаются к работе с картами

Изучив опыт ведения войны на Донбассе украинской армией, в США решили вернуться к глубокому изучению «ручных» методов наведения и огня. В частности, так делают в Школе артиллерии США.

Об этом пишет «Голос Америки».

«Возвращение к картосхемам — большой шаг. Не поняв картосхему, нельзя понять, что делает автоматизированная система», — говорит сержант Чад Пейн, инструктор курса специалистов огневого контроля.

Обучению ручному наведению огня предоставлялось меньше внимания после введения продвинутой системы артиллерийских тактических данных (AFATADS), которая позволила значительно ускорить процесс ведения огня.

Однако теперь распространение получили средства электронной войны. Электронная война может влиять на связь, работу автоматизированных систем, доступ к системам геолокации.

Так в Крыму и на Востоке Украины, электронные системы не работали. Они были отключены средствами электронной войны, говорится в статье. Также распространились кибератаки на гражданские компании.

Противники США имеют меньшие возможности. Поэтому они будут искать «творческие» пути уменьшить эффективность и вывести из строя некоторые наши системы», — отметил полковник США Сэмюэль Сейн.

Источник: sprotyv.info

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