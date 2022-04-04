Орбан побеждает на выборах в Венгрии со значительным преимуществом

Действующий премьер Венгрии Виктор Орбан останется главой правительства государства на пятый срок (четвертый подряд).

Об этом, как сообщает "Европейская правда", свидетельствуют предварительные результаты подсчета голосов, которые дают партии Фидес (Fidesz) Орбана значительное преимущество в парламенте.

Объединенная оппозиция набирает значительно меньше, чем ей прогнозировали опросы, а на мажоритарных округах терпит сокрушительное поражение. Существует также вероятность, что партия Орбана вместе с сателлитами будет контролировать конституционное большинство, 2/3 голосов.

В Венгрии действует смешанная система: более половины депутатов (106 из 199) выбирают по мажоритарной системе, остальные – по партийным спискам). Соратники Орбана лидируют в обеих группах.

Так, после подсчета более 70% голосов, блок Орбана Fidesz-KDNP получает 54,85%. У объединенной оппозиции 33,36%, еще одна оппозиционная партия, Mi Hazánk, 6,44%.

Ожидается, что Fidesz-KDNP выиграет в 87 из 106 мажоритарных округах, и в итоге получит ориентировочно 134 мандата. Для контроля за большинством достаточно 100 мандатов, конституционное большинство составляет 133 мандата.

Виктор Орбан уже объявил о "большой победе" своей партии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем выступлении после выборов назвал украинского президента в числе тех, кто мешал повторному избранию его партии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Hungary Today.

"Мы одержали настолько большую победу, что она видна с луны, но точно из Брюсселя. Христианско-демократическая национальная политика победила, и мы должны сказать Брюсселю, что это не прошлое, а будущее", - заявил Орбан.

По его словам, против венгерского режима выстроились большие международные центры власти, но он сказал, что "каждый цент, который они дали венгерским левым, был напрасными деньгами". Похоже, "венгерские левые были худшей инвестицией Джорджа Сороса.

"Эта победа запомнится на всю жизнь, потому что так многие ополчились против нас, в том числе левые дома, левые за рубежом, бюрократы в Брюсселе, все фонды и организации правящей империи, иностранные СМИ, и в конце концов даже украинский президент" - заявил Орбан.

"Весь мир видит, что венгры любят свою страну. Мы посылаем Европе уведомление, что это не прошлое, это будущее. Это будет наше общее европейское будущее", - добавил он.

По данным подсчета более 98% бюллетеней, партия Орбана Фидес (Fidesz) набирает 53,1% голосов.

По материалам: pravda.com.ua

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