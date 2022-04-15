ОРДЛО зірвано план примусової мобілізації

План з мобілізації 26 000 «резервістів» з території ОРДЛО до сухопутних військ РФ фактично зірвано, повідомляє ГО управляння розвідки МО України.

Чоловіки призивного віку (18-65 років) всіляко уникають призову, не бажаючи ставати «гарматним м’ясом» в армії окупанта. Згідно попередніх планів за рахунок мобілізованих мали укомплектувати 17 стрілецьких полків у складі загальновійськових армій Південного та Західного ВО РФ. Це завдання не виконане.

▫️З особовим складом, який все ж вдалося залучити, не проводяться будь-які вишколи чи інструктажі. Також їх забезпечують непридатною для використання амуніцією та зброєю.

▫️Представники армії РФ, що проводять рекрутинг, обіцяють задіювати «новобранців» до завдань забезпечення контролю над окупованими територіями, охорони доріг та військових об’єктів, покращення оборонних позицій. Втім, як показує практика, мобілізовані з ОРДЛО складають найближчий резерв для поповнення втрат підрозділів, які беруть безпосередню участь у бойових діях проти України. Також саме їх, як найменш цінний «ресурс» використовують для проведення «розвідки боєм» для виявлення позицій українських захисників.

Агентство Телевидения Новости