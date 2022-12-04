Органи влади Фінляндії розглядають відмову від Twitter

Фінська влада шукає альтернативний канал інформування громадськості після нещодавнього поглинання Twitter Ілоном Маском і невизначеності щодо майбутнього соціальної мережі.

Про це йдеться у публікації Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

У середу Twitter оголосив, що жодна з його політик не змінилася. Однак "що змінилося, то це наш підхід до експериментів. Як ви бачили протягом останніх кількох тижнів, Twitter проводить публічне тестування".

У Фінляндії поліція, рятувальні служби та міністерства використовують Twitter, однак тепер фінські органи сумніваються, чи варто користуватись платформою надалі і роздумують над відмовою від неї.

Менеджерка веб-контенту Міністерства закордонних справ Фінляндії Лаура Рантанен повідомила, що підготовка до припинення використання Twitter вже ведеться. За її словами, на цей момент використання Twitter продовжується, але дані, зібрані у цій соцмережі, були збережені з запобіжною метою.

Старша радниця Національного поліційного управління Анна Лінд сказала MTV3, що поліція діятиме відповідно до настроїв громадськості. "У разі якщо наша громадськість вирішить залишити (сервіс), якщо Twitter більше не буде доступний у магазинах додатків або якщо якість його змісту значно погіршиться, тоді це питання має бути розглянуте", - зазначила вона.

Лінд також повідомила, що поліція, готуючись до майбутнього, зарезервувала ім'я користувача у сервісі соціальної мережі Mastodon.

Наприкінці листопада єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон попередив Маска про те, що він повинен "значно збільшити зусилля" з протидії дезінформації у Twitter для дотримання правил ЄС.

Віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова, відповідальна за зусилля по боротьбі з дезінформацією в мережі, застерегла Маска через можливу допомогу російському режиму, якщо Twitter не викорінюватиме російську пропаганду щодо війни в Україні.

Джерело: eurointegration.com.ua

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