Оркестр Академії привітав медиків з професійним святом та подякував за боротьбу проти пандемії

На території Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні № 22 військовий оркестр Національної академії Національної гвардії України створив справжній сюрприз для медичних працівників.

Музиканти своїми композиціями привітали лікарів із прийдешнім професійним святом, подякували за наполегливу боротьбу із поширенням COVID-19 та лікування громадян. Під час виступу всі музиканти дотримувались належної дистанції.

Всього для лікарів зіграли 29 музикантів оркестру. Вони виконали 10 композицій української та світової спадщини. Це були і попурі, і окремі музичні твори, аранжеровані музикантами оркестру Академії.

Для оркестрантів концерт також став особливим, розповідає начальник оркестру, військовий диригент Академії майор Андрій Чебанов.

«Медичні працівники допомагають всьому суспільству, захищають наше здоров’я, і ми внесли сьогодні різноманіття у їх професійне життя. Без зайвих слів видно було живі емоції лікарів і хочеться, щоб вони знали, що ми їх підтримуємо та мотивуємо допомагати людям. Від кожної посмішки медсестер, лікарів і хворим буде приємніше і легше, і для нас це радість, - говорить майор Андрій Чебанов. - «І як сказав один відомий полководець: «Військова музика подвоює армію». Взагалі музика завжди приносить позитив, є так би мовити пігулкою щастя для суспільства. І ми через музику сказали лікарям «Дякую!» за їх кропітку працю».

З гарним та піднесеним настроєм медичні працівники вирушили до своїх робочих місць виконувати свій професійний обов’язок.

«Приємно і дуже важливо, що нас підтримують. І не дарма говорять, що музика лікує. Дійсно, і сама відчуваєш приплив сил та гармонію на душі, і для наших пацієнтів це на користь для відновлення організму. Для нас такий концерт під час карантину став справжнім святом», - ділиться враженнями лікарка.

Із початком пандемії медичні працівники знаходяться на передовій у боротьбі з коронавірусною інфекцією. По всьому світу небайдужі люди шукають способи, щоб морально підтримати та висловити свою подяку лікарям. Чи то оплески, чи світлова інсталяція, флешмоб або ж плакати на балконах – все це розряджає шалений темп роботи медичних працівників та допомагає вести боротьбу із поширенням COVID-19. То ж і нацгвардійці не залишаються осторонь. Закликаємо і вас, за можливості, висловити слова вдячності медичним працівникам за їх наполегливу працю.

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