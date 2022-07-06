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Ось так виглядають клопотання на виїзд, про які говорить Генеральний штаб

Ось так виглядають клопотання на виїзд, про які говорить Генеральний штаб

Ось так виглядають клопотання на виїзд, про які говорить Генеральний штаб

(https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid01JmyQZA6vBJi4DqCJXRMAF1MV5BCmrKKqeK1w1YLpdVQxKtVAggNfDaTC3DNVVfTl)

Шановні співгромадяни!

Норма Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, який діє з 1992 року, передбачає, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

З метою впорядкування обліку переміщених осіб Генеральним штабом Збройних Сил України розроблено Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час. Дозвіл видається від 30 діб до року, залежно від категорії субʼєкта. Розглядається додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у звʼязку зі службовою чи особистою необхідністю.

Просимо з розумінням ставитися до регуляторних заходів, продиктованих законами України, умовами воєнного стану і ведення війни.

Разом служимо і працюємо на Перемогу!

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»

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