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Ось вони, 152 мм нашої, української люті - Укроборонпром
Вже незабаром по всій лінії фронту. Ловіть привіти, окупанти! Привітів буде багато.
Джерело: https://www.facebook.com/ukroboronprom
Фото: Мартин Брест
Вже незабаром по всій лінії фронту. Ловіть привіти, окупанти! Привітів буде багато.
Джерело: https://www.facebook.com/ukroboronprom
Фото: Мартин Брест
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