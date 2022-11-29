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Ось вони, 152 мм нашої, української люті - Укроборонпром

Ось вони, 152 мм нашої, української люті - Укроборонпром

Вже незабаром по всій лінії фронту. Ловіть привіти, окупанти! Привітів буде багато.

Джерело: https://www.facebook.com/ukroboronprom

Фото: Мартин Брест

Новости портала «Весь Харьков»

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