Основні цілі перебування Джонсона в Україні

● збільшення постачання важкої зброї та систем протиповітряної оборони;

● потреба України в економічній підтримці;

● нові вектори посилення тиску санкцій на росію;

● компенсація агресором усіх збитків, завданих нашій країні;

● відповідальність рф за спровоковану продовольчу кризу;

● наповнення практичними кроками процесу відновлення регіонів, над якими взяла шефство Великобританія.

Що сказав прем‘єр-міністр Британії Джонсон під час зустрічі з президентом Зеленським:

● Дуже приємно бути у Києві знову й бачити як повертається життя до кафе, до ресторанів. Значно більш активно, ніж декілька тижнів тому.

● Є всі ознаки і докази, що самі війська путіна знаходяться під значним тиском, вони так само несуть тяжкі втрати та колосально витрачають своє озброєння. За 114 днів атакування України вони досі не досягли тих цілей, які вони визначали у перші тижні.

● Ми з вами! Ми будемо працювати над інтенсифікацією санкцій проти путінського режиму. Ми будемо далі посилювати дипломатичну коаліцію у всьому світі на підтримку України. Я абсолютно розумію і необхідність продовження фінансової підтримки України, звільнити експорт зернових. Зерно також є заручником путіна, який намагається не дати їжі світу.

Источник: https://t.me/Sharpreview/14891

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