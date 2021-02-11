Основні досягнення у соціальній сфері за 2020 рік

Протягом 2020 року Мінсоцполітики спрямовувало свою діяльність на проведення реформ, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 471) та планом пріоритетних дій Уряду на 2020 рік (розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 №1133-р).

У зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, забезпечено комплексне вирішення питань, зокрема, що стосується соціальної підтримки громадян України.

Основна увага зосереджувалась на виконанні завдань щодо:

- підвищення державних соціальних стандартів та гарантій,

- зростання пенсійного забезпечення,

- підтримки застрахованих осіб,

- ефективної соціальної підтримки громадян,

- надання якісних соціальних послуг,

- підтримки осіб з інвалідністю,

- формування сімейних цінностей та посилення захисту прав дітей;

- захисту прав і свобод людини.

Детальніше можна ознайомитись у збірці «Основні досягнення Мінсоцполітики за 2020 рік». https://www.msp.gov.ua/files/d_2020.pdf

Источник: msp.gov.ua

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