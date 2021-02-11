Основні досягнення у соціальній сфері за 2020 рік
Протягом 2020 року Мінсоцполітики спрямовувало свою діяльність на проведення реформ, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 471) та планом пріоритетних дій Уряду на 2020 рік (розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 №1133-р).
У зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, забезпечено комплексне вирішення питань, зокрема, що стосується соціальної підтримки громадян України.
Основна увага зосереджувалась на виконанні завдань щодо:
- підвищення державних соціальних стандартів та гарантій,
- зростання пенсійного забезпечення,
- підтримки застрахованих осіб,
- ефективної соціальної підтримки громадян,
- надання якісних соціальних послуг,
- підтримки осіб з інвалідністю,
- формування сімейних цінностей та посилення захисту прав дітей;
- захисту прав і свобод людини.
Детальніше можна ознайомитись у збірці «Основні досягнення Мінсоцполітики за 2020 рік». https://www.msp.gov.ua/files/d_2020.pdf
Источник: msp.gov.ua