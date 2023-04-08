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"Основні принципи військової пропаганди" - росія наслідує шлях гітлерівської Німеччини

Основні принципи військової пропаганди - росія наслідує шлях гітлерівської Німеччини

У 2001 році бельгійський історик Анна Мореллі сформувала "Основні принципи військової пропаганди" в однойменній монографії. У своєму дослідженні вона опиралася на історичний досвід попередніх тоталітарних та авторитарних режимів.

Сьогоднішня росія на чолі з путіним наслідує шлях гітлерівської Німеччини і дивовижним чином втілює усе те, про що писала Мореллі.

Головні принципи, які використовує Кремль для виправдання своєї загарбницької політики, звучать так:

● Ми не хочемо війни, ми лише захищаємось.

● Наш супротивник несе повну відповідальність за цю війну.

● Лідер нашого супротивника злий і схожий на диявола.

● Ми захищаємо благородну справу, а не свої особливі інтереси.

● Ворог цілеспрямовано чинить звірства, але якщо ми робимо помилки, то це стається без наміру.

● Ворог використовує заборонену зброю.

● Наші втрати малі, втрати супротивника значні.

● Нашу справу підтримують визнані інтелектуали та художники.

● Наша справа свята.

● Той, хто ставить під сумнів нашу пропаганду, допомагає ворогові і є зрадником.

Відео: RePost

Джерело: https://t.me/znua_live/87885

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