"Основні принципи військової пропаганди" - росія наслідує шлях гітлерівської Німеччини
У 2001 році бельгійський історик Анна Мореллі сформувала "Основні принципи військової пропаганди" в однойменній монографії. У своєму дослідженні вона опиралася на історичний досвід попередніх тоталітарних та авторитарних режимів.
Сьогоднішня росія на чолі з путіним наслідує шлях гітлерівської Німеччини і дивовижним чином втілює усе те, про що писала Мореллі.
Головні принципи, які використовує Кремль для виправдання своєї загарбницької політики, звучать так:
● Ми не хочемо війни, ми лише захищаємось.
● Наш супротивник несе повну відповідальність за цю війну.
● Лідер нашого супротивника злий і схожий на диявола.
● Ми захищаємо благородну справу, а не свої особливі інтереси.
● Ворог цілеспрямовано чинить звірства, але якщо ми робимо помилки, то це стається без наміру.
● Ворог використовує заборонену зброю.
● Наші втрати малі, втрати супротивника значні.
● Нашу справу підтримують визнані інтелектуали та художники.
● Наша справа свята.
● Той, хто ставить під сумнів нашу пропаганду, допомагає ворогові і є зрадником.
Відео: RePost
Джерело: https://t.me/znua_live/87885