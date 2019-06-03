"Основна задача – бути поруч": як у Харкові допомагають сиротам з інвалідністю адаптуватися до самостійного життя

Аби підтримати адаптаційний центр, у Харківський опері влаштували благодійний концерт – з нагоди Міжнародного дня захисту дітей на одній зі сцен міста артисти Міланської Ла Скала виконали оперу Глорія Антоніо Вівальді

Виступили у супроводі оркестру та хору місцевої опери. Мета концерту – зібрати кошти на підтримку адаптаційного центру для молоді з інвалідністю "Летючий дім".

"Я в тому році їздила на море туди, в Херсон. Я назбирала такі маленькі черепашки. І я думаю, це таке миле для мене, тому що це серце таке – Херсон", – пляшечку із мушлями 25-річна Ірина Ларікова тримає на робочому столі.

До Харкова дівчина приїхала з Херсона. Там виховувалась у дитбудинку. В адаптаційному центрі вже два роки. Тут живе, доки здобуває освіту. Навчається на журналіста.

"Я думаю, що адаптувалася б, навіть якщо жила в гуртожитку, якій не пристосований для мене, але я вдячна за те, що у мене зараз є. Тому що завдяки цьому я зараз не думаю, де б мені жити, як мені знести гарячу воду з п'ятого на перший поверх, а нормально піти вчитися і прийти сюди додому, відпочити", – зізнається Ірина.

Адаптаційний центр для випускників дитячих будинків заснували три роки тому. Разом з Іриною тут живуть ще чотири дівчини та один хлопець з інвалідністю. Простір "Летючого дому" спеціально облаштований для їхніх потреб.

Мешкати у "Летючому домі" можна не більше шести років. Цього достатньо, щоб адаптуватися до самостійного життя. За словами волонтерів сиротам з інвалідністю важко реалізувати себе у житті. Через низький рівень шкільної освіти у спеціальних закладах, їм важко розраховувати на подальшу освіту та гарну роботу. Саме адаптаційний центр дає їм додаткові можливості.

"Наша основна задача – бути поруч, щоб вони не боялися себе відкрити. Освітня підтримка і психологічна, кому потрібна реабілітація, ми зараз працюємо з центром фізіореабілітаціі, стажування, профорієнтація, відпочинок річний. Все, що необхідно на якомусь етапі життя, ми за індивідуальною програмою надаємо", – пояснює волонтерка Анастасія Золотова.

Нещодавно волонтери вирішили організувати новий проект – інклюзивний хаб. Місце, де для дітей та молоді з інвалідністю будуть проводити кулінарні курси та інші майстер-класи. Приміщення знайшли поряд з адаптаційним центром. І вже розпочали ремонт.

Для оснащення майбутнього хабу коштів вистачає, кажуть волонтери. Нині збирають гроші для того, щоб викупити приміщення. Потрібно 28 тисяч доларів. Частину суми сподіваються отримати завдяки благодійному концерту за участі вокалістів Ла-Скала.

У програмі – Глорія. Твір обраний не випадково. Антоніо Вівальді написав його для дівчаток-сиріт з хору при венеційському монастирі. Амор Перез та Лурдес Мартінез виступають у супроводі оркестру та хору Харківської опери.

"Це велике щастя знати, що наш внесок може зробити щасливими людей, яким менше пощастило у житті. Для нас це має вирішальне значення, це наше серце", – поділилася співачка Амор Лілія Перез.

У Харківській опері співачки виступають безкоштовно. Частина грошей за квитки піде на допомогу проекту "Летючий дім".

Источник: 5.ua

Автор: Оксана Нечепоренко, В'ячеслав Кузьменко

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