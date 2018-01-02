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Основные приоритеты украинской диаспоры Канады: помощь, миротворцы, G7

Основные приоритеты украинской диаспоры Канады: помощь, миротворцы, G7

Основным приоритетом украинской общины Канады является обеспечение дальнейшей канадской технической помощи Украине. Об этом в интервью Укринформа сообщил президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод.

«Первый приоритет - это продление канадской технической помощи Украине. Срок большинства проектов проходит в 2018-2019 годах и есть угроза, что финансирование не будет продлено. Новый министр имеет другие приоритеты, в которые входит усиление роли женщин и преодоление бедности. Украины среди них нет, поэтому мы настойчиво работаем, чтобы убедить правительство изменить фокус и продлить техническую помощь", - сказал Грод.

По его словам, общий объем ежегодной технической помощи Канадой Украине достигает 50 млн долл.

«Эта помощь очень важна, потому что направлена в первую очередь на воплощение реформ», - заметил президент КУК.

В то же время вторым приоритетом громады является обеспечение поддержки официальной Оттавой миротворческой миссии на востоке Украины. «Вторым приоритетом является лидерская роль Канады в размещении в Украине миротворческой миссии. И третьим - чтобы Украина стала приоритетом »Большой семерки« в 2018 году, когда эту организацию будет возглавлять Канада», - подытожил Грод.

Как сообщалось, президентство в "Большой семерке" ротируется между членами на годовой срок и начинается 1 января. В 2018 году формально возглавлять организацию будет Канада.

Источник: livejournal.com

Автор: oleg-leusenko

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