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Особенный парад ко Дню Независимости Украины-2022 (ВІДЕО)
На главной улице Киева, Крещатике, - «парад» уничтоженной и захваченной в качестве трофеев техники российских оккупантов.
24 февраля 2022 г., начав полномасштабное вторжение, путин хотел «взять Киев за три дня» и устроить парад на Крещатике.
Некоторые подразделения, впоследствии демилитаризованные под Киевом, даже везли с собой парадную форму для мероприятия мечты бункерного шизофреника. Мечта сбылась, только очень своеобразным образом.
Начиная с 24 февраля, пропагандоны и власти рф едва ли не ежедневно верещали о том, что «уже взяли» или «вот-вот возьмут» столицу Украины.
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/1381
Темы: війна, пропаганда, росія, україна