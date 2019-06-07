Особливості евроінтеграційніх процесів в Україні

Процес європейської інтеграції складний політичний та соціально-економічний процес налагодження тісного співробітництва європейських держав. Суть процесу європейської інтеграції і основних напрямів конвергенції країн-учасниць зводиться не лише до поеднання економічних систем, но до формування нової політичної європейської інтеграції та створення наднаціональних інституцій.

Зближення національних економічних систем європейських держав відбувалось поступово після Другої Світової війни, з підписанням 7 лютого 1992 року Маастрихтського договору та його ратифікацією у 1993 році було створено Європейський Союз (далі – ЄС), який розвивався за принципом "різних швидкостей". Це дало можливість ЄС, по-перше, і далі розширюватися, а по-друге, поглиблювати економічну інтеграцію між країнами.

Для України європейська інтеграція – це шлях модернізації економіки, подолання технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, створення нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові ринки, насамперед на ринок ЄС. Як невід’ємна частина Європи Україна орієнтується на діючу в провідних європейських країнах модель соціально-економічного розвитку.

Відносини між Україною та Європейським Союзом були започатковані в грудні 1991 року, коли Міністр закордонних справ Нідерландів, як представник головуючої в ЄС країни, у своєму листі від імені Європейського Союзу офіційно визнав незалежність України. У подальшому стратегічний курс України на європейську інтеграцію був підтверджений та розвинутий у Стратегії інтеграції України до ЄС, яку схвалено 11 червня 1998 року, та Програмі інтеграції України до ЄС, схваленій 14 вересня 2000 року. В ній була проголошена довготермінова стратегічна мета - європейська інтеграція України.

Відповідно до ст.11 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» однією з основоположних засад зовнішньої політики України є забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в ЄС.

16 вересня 2014 року між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, була укладена Угода про асоціацію (далі – Угода). У преамбулі, якої було визначено, що Україна як європейська країна поділяє спільну історію й спільні цінності з державами-членами Європейського Союзу і налаштована підтримувати ці цінності. Також Україна надає важливість своїй європейській ідентичності та приділяє увагу міцній суспільній підтримці європейського вибору країни.

Відповідно до ст.1 вказаної вище Угоди створюється асоціація між Україною, з однієї сторони, та Союзом і його державами-членами, з іншої сторони. Цілями асоціації є: 1) сприяти поступовому зближенню Сторін, ґрунтуючись на спільних цінностях і тісних привілейованих зв’язках, а також поглиблюючи зв’язок України з політикою ЄС та її участь у програмах та агентствах; 2) забезпечити необхідні рамки для посиленого політичного діалогу в усіх сферах, які становлять взаємний інтерес; 3) сприяти, зберігати й зміцнювати мир та стабільність у регіональному та міжнародному вимірах; 4) запровадити умови для посилених економічних та торговельних відносин, які вестимуть до поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС; 5) посилювати співробітництво у сфері юстиції, свободи та безпеки з метою забезпечення верховенства права та поваги до прав людини і основоположних свобод; 6) запровадити умови для дедалі тіснішого співробітництва в інших сферах, які становлять взаємний інтерес.

Одним із головних принципів побудови нового євроінтеграційного простору є верховенство права та повага до прав людини і основоположних свобод, правові засади яких закріплені в ст.14 Угоди. В якій зазначено, що в рамках співробітництва у сфері юстиції, свободи та безпеки Сторони надають особливого значення утвердженню верховенства права та укріпленню інституцій усіх рівнів у сфері управління загалом та правоохоронних і судових органів зокрема. Співробітництво буде спрямоване, зокрема, на зміцнення судової влади, підвищення її ефективності, гарантування її незалежності та неупередженості та боротьбу з корупцією. Співробітництво у сфері юстиції, свободи та безпеки буде відбуватися на основі принципу поваги до прав людини та основоположних свобод.

На першому засіданні Ради асоціації між Україною та ЄС 15 грудня 2014 року сторони домовилися актуалізувати Порядок денний асоціації Україна – ЄС, невід’ємною частиною якого є імплементація норм права ЄС в національне українське законодавство.

Станом на 22 квітня 2015 року уряд ухвалив 33 розпорядження про схвалення 129 планів імплементації 179 актів законодавства ЄС. Зокрема, Кабінет Міністрів України затвердив вісім планів імплементації 13 актів законодавства ЄС у сфері охорони здоров’я, 43 плани імплементації 45 законів ЄС у сфері інфраструктури, два плани імплементації двох законів ЄС у сфері юстиції, три плани імплементації трьох законів в агросфері, 10 планів імплементації 38 актів у сфері економічного розвитку та шість планів імплементації дев’яти актів у сфері фінансів, а також 14 планів імплементації 14 законів ЄС у соціальній сфері, 20 планів імплементації 20 актів у сфері екології та природних ресурсів та один план імплементації одного акта законодавства ЄС у сфері освіти.

Серед пріоритетів Порядку денного асоціації Україна – ЄС Кабмін вказав конституційну реформу, реформу системи запобігання та боротьби з корупцією, виборче законодавство, реформу системи правосуддя, реформу у сфері державного управління, дерегуляцію, реформу державних закупівель, податкову реформу та зовнішній аудит.

Європейський вибір України відкриває нові перспективи співробітництва з розвинутими країнами континенту, надає можливості економічного розвитку, зміцнення позицій України у світовій системі міжнародних відносин.

Відділ взаємодії з суб'єктами державної реєстрації

та підвищення кваліфікації державних реєстраторів

Управління державної реєстрації Головного

територіального управління юстиції у Харківській області

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