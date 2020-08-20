Особливості пропуску громадян на адмінмежі з окупованим Кримом

Вже упродовж 10 днів, від 9 серпня 2020 року, рішенням Уряду робота контрольних пунктів в’їзду/виїзду на адмінмежі з окупованою територією Автономної Республіки Крим тимчасово припинена.

Відповідно до Постанови КМУ перетнути адмінмежу з окупованим півостровом можуть лише визначені категорії громадян. Серед них зокрема громадяни України, місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано в Автономній Республіці Крим або м. Севастополі – на в’їзд, а місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано за межами Автономної Республіки Крим або м. Севастополя – на виїзд.

Пропуск на материкову частину України здійснюється за умови надання згоди на самоізоляцію з використанням електронного сервісу «Дій вдома».

Також звертаємо увагу, що виїзд з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та в'їзд на неї громадян України може здійснюватись і за наявності підстав гуманітарного характеру. В такому випадку він відбувається за рішенням Голови Державної прикордонної служби України за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Додамо, що протягом минулої доби адмінмежу з Кримом перетнули близько 650 осіб, стосовно більш ніж 100 з яких приймалося окреме рішення.

Водночас, зважайте на те, що рішення щодо відповідності підстав гуманітарного характеру приймається безпосередньо під час перебування особи у КПВВ. Попередні звернення про надання дозволу на в’їзд/виїзд на основі підстав гуманітарного характеру не розглядаються.

Детальніше ознайомитися з переліком підстав гуманітарного характеру ви можете за посиланням: https://mtot.gov.ua/ua/rozjasnennja-schodo-gumanitarnih-pidstav-peretinu-kpvv-u-hersonski-oblasti

Також актуальну інформацію з питань перетинання адмінмежі з окупованим Кримом ви можете отримати скориставшись тестовою розробкою чат бота на офіційному сайті Державної прикордонної служби України за посиланням: www.dpsu.gov.ua/#bot

Источник: dpsu.gov.ua

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