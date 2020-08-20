Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:11
Просмотров: 89

Особливості пропуску громадян на адмінмежі з окупованим Кримом

Особливості пропуску громадян на адмінмежі з окупованим Кримом

Вже упродовж 10 днів, від 9 серпня 2020 року, рішенням Уряду робота контрольних пунктів в’їзду/виїзду на адмінмежі з окупованою територією Автономної Республіки Крим тимчасово припинена.

Відповідно до Постанови КМУ перетнути адмінмежу з окупованим півостровом можуть лише визначені категорії громадян. Серед них зокрема громадяни України, місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано в Автономній Республіці Крим або м. Севастополі – на в’їзд, а місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано за межами Автономної Республіки Крим або м. Севастополя – на виїзд.

Пропуск на материкову частину України здійснюється за умови надання згоди на самоізоляцію з використанням електронного сервісу «Дій вдома».

Також звертаємо увагу, що виїзд з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та в'їзд на неї громадян України може здійснюватись і за наявності підстав гуманітарного характеру. В такому випадку він відбувається за рішенням Голови Державної прикордонної служби України за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Додамо, що протягом минулої доби адмінмежу з Кримом перетнули близько 650 осіб, стосовно більш ніж 100 з яких приймалося окреме рішення.

Водночас, зважайте на те, що рішення щодо відповідності підстав гуманітарного характеру приймається безпосередньо під час перебування особи у КПВВ. Попередні звернення про надання дозволу на в’їзд/виїзд на основі підстав гуманітарного характеру не розглядаються.

Детальніше ознайомитися з переліком підстав гуманітарного характеру ви можете за посиланням: https://mtot.gov.ua/ua/rozjasnennja-schodo-gumanitarnih-pidstav-peretinu-kpvv-u-hersonski-oblasti

Також актуальну інформацію з питань перетинання адмінмежі з окупованим Кримом ви можете отримати скориставшись тестовою розробкою чат бота на офіційному сайті Державної прикордонної служби України за посиланням: www.dpsu.gov.ua/#bot

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Денис Шмигаль: Кожен регіон повинен мати власний авіаційний транспортний вузол
Сегодня 09:54    52
Майбутні екіпажі «Айлендів» склали заліки на живучість
Сегодня 09:32    75
Укрспецекспорт через польський суд домігся виконання умов контракту на поставку бронетехніки в Україну
Сегодня 08:50    82
Німеччина підтримує ініціативи Міністерства цифрової трансформації
Сегодня 08:41    72
Мінекономіки уточнило прогноз урожаю зерна на 2020 рік
Сегодня 07:57    95
Вступну кампанію до закладів профосвіти продовжено до 1-го листопада
Сегодня 07:21    87
Місцеві вибори мають пройти в безпечних умовах — Прем’єр-міністр
Сегодня 06:54    88
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 19 серпня
Сегодня 06:36    78
МОЗ продовжує співпрацю зі Світовим банком у сфері боротьби з пандемією COVID-19
Сегодня 06:18    101
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Сегодня 06:00    128
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 