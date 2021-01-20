Останній вихід в статусі першої леді США: Меланія Трамп з'явилась на публіці в чорному вбранні

Зважаючи на те, що Дональд Трамп відмовився відвідати інавгурацію Джо Байдена, сім'я покинула Білий дім вранці 20 січня. Для останнього виходу в статусі першої леді США Меланія Трамп обрала розкішний чорний look.

Дональд Трамп разом з родиною покинув Вашингтон на вертольоті незадовго до інавгурації Джо Байдена. В останні години президентства політик виступив перед американцями на військовій базі "Ендрюс", куди прилетів з дружиною Меланією Трамп. 24 канал покаже, який образ перша леді США обрала для прощального виходу.

Перед великою аудиторією і під прицілом камер Дональд Трамп назвав дружину "жінкою з великою грацією, красою та гідністю", а Меланія Трамп виголосила коротку промову.

Бути вашою першою леді – це моя найбільша честь. Дякую за вашу любов і підтримку. Ви будете в моїх думках і молитвах. Бог благословить вас усіх, Бог благословить ваші сім'ї, і Бог благословить цю прекрасну націю,

– висловилась Меланія Трамп.

Зазначимо, що після церемонії прощання Дональд Трамп з дружиною відправився до зимової резиденції "Мар-а-Лаго" у Флориді, яку придбав ще 1985 року. Приватний курортний клуб політика – це один з найбільших особняків у США.

Образ Меланії Трамп

Для важливої публічної появи перша леді обрала аутфіт total black від преміального бренду Chanel. Вона одягла лаконічну приталену сукню довжини міді та вкорочений жакет з білими гудзиками. До стриманого образу вона підібрала лаковані туфлі-човники на шпильках від улюбленого французького дизайнера Крістіана Лубутена.

Меланія Трамп завершила look невеликою чорною сумочкою з крокодилової шкіри від французького дому моди Hermès, довгими чорними рукавичками та масивними сонцезахисними окулярами.

Волосся вона зібрала в зачіску равлик, залишивши пасма попереду, та зробила насичений макіяж з акцентом на очі та блискучою помадою. Щоправда, окуляри перша леді зняла лише під час промови перед публікою.



Меланія Трамп і Дональд Трамп / Фото Getty Images

Додамо, що вибір прощального образу Меланії Трамп викликав хвилю обговорення в мережі. Користувачі твіттера стверджують, що публічною появою в усьому чорному перша леді натякнула на плачевний стан свого чоловіка: