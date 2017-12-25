Осторожно: кремлевская стратегия

Несколько слов вступления. Автор этой статьи не претендует на особое авторство, так как почти все, написанное здесь – цитаты. Итак, существует в России примерно с 2010 года некий центр с названием «Кремлевская стратегия». Правильное название этой организации говорит само за себя: «Автономная некоммерческая организация «Центр содействия структурного развития государственных экономических программ и национальных проектов «Кремлевская стратегия». Всего-то. В дальнейшем – КС.

Кому нужно было создавать такой масштабный проект? Как написано на сайте этой структуры – «своей главной задачей Центр «Кремлевская стратегия» видит создание передаточного (между государственно-властными структурами и обществом) механизма с целью консолидации и активизации общественных сил, создания полномасштабного общественного мнения по поддержке работы Президента РФ, его Администрации и Правительства Российской Федерации в деле реализации национальных проектов и долгосрочных планов комплексного развития страны на период до 2020 года».

Не слабо? Если кто-то думает, что подобная организация может существовать в РФ автономно от ее руководства и без должного «внимания», да чего уж там – патроната ФСБ – вы, мягко говоря, ошибаетесь…

Цитата № 1.

Вот что говорил о подобных российских структурах еще в 2011 году полковник ВСУ Сергей Галушко – ныне – заместитель командующего штаба антитеррористической операции на Донбассе

«В России для создания и реализации потенциала «мягкой силы» на неправительственном уровне несколько лет назад был создан фонд «Русский мир», который аккумулировал отечественный и зарубежный опыт и быстро превратился в флагмана «мягкой силы» РФ на международной арене. Фонд занимается, прежде всего, продвижением и поддержкой изучения русского языка в мире, а также способствует развитию «Русского мира» в целом. К его направлениям деятельности входят организация мероприятий, конгрессов, посвященных русскому языку, русской культуре, состоянию «Русского мира», поддержка общественных, академических и образовательных организаций, связанных с русским языком и культурой. Фонд предоставляет гранты на поддержку мер по сохранению и изучению русского языка. Наконец, помогает открывать центры русского языка и культуры в странах мира. Кроме того, фонд создает дистанционные программы подготовки, поддерживает программы для обучения русскому языку в режиме «он-лайн».

Безусловно, «Русский мир» не является единственной структурой, их список довольно большой. О том, как подобные организации практически работают на территории Украины, дает также представление деятельность «Центра содействия структурному развитию государственных экономических программ и национальных проектов «Кремлевская стратегия».

В принципе, вышесказанное имеет вполне здоровый и конструктивный вид. Но, на этом же сайте мы обнаруживаем оценку ситуации в сфере реализации национальных интересов России, в т.ч. следующее утверждение: «На государственный уровень выходит наращивание антироссийских тенденций в Украине, Литве и ряде других стран ближнего зарубежья».

Вот так. Мы уже убедились в этом – в Крыму и на Донбассе. Еще у кого-то есть сомнения в запланированной заранее агрессии против Украины? В тенденциях подобных действий РФ в пограничных государствах – той же Прибалтике? Так что, когда в Литве раздаются голоса за принятие мер против потенциальной угрозы со стороны России – эти люди хорошо понимают, что говорят.

Цитата № 2.

«АНО Центр «Кремлевская стратегия» благодарен Международной академии казачества, Национальному совету казаков Украины, предпринимателям и промышленникам УСПП, представителям ТПП Украины, ВОО «Общевойсковой союз Украины», Всеукраинского союза советских офицеров, Крымскому казачьему союзу «Возрождение», Екатеринославском казачеству, Слобожанскому казачеству, Симферопольскому украинских казачеству, Объединенной Раде Украинского Зарубежного казачества, Координационному совету российских организаций «Русское вече» и другим казацким общественным и государственным организациям Украины за поддержку в проведении форумов «Едином славянском казачеству – единое таможенное пространство», которые в очередной раз заставили всерьез задуматься о дальнейшем пути Украины, поэтому быть или не быть Украине в Таможенном союзе – это в первую очередь воля народа Украины».

А вот это уже интереснее.Это – с официального сайта КС. Как сегодня чувствуют себя вышеперечисленные украинские организации в роли пятой колонны? А на одном из приведенных скрин-шотов красуются и сегодня несколько довольно известных украинских фамилий, указанных, как «руководство» КС...

Цитата № 3.

Эксперт по информационной безопасности – не могу назвать его иначе, Сергей Галушко, отмечает в том же, 2011 году: «В последнее время российским руководством выделяются значительные ресурсы на «формирование имиджа» России, на популяризацию и распространение русского языка, на активизацию работы с русскоязычными соотечественниками за рубежом. Но по ситуации на постсоветском пространстве определена работа по двум основным направлениям. Прежде всего – над повышением «результативности» контактов с представителями нынешней и, обратите внимание, перспективной элиты государств бывшего советского пространства. А также – более активной и адресной работой с общественностью.

Одним из основных механизмов эффективности работы на этом направлении стало формирование ресурсов российской «мягкой силы», в т.ч. и внутри зарубежных государств, путем консолидации и организационного оформления деятельности русской диаспоры».

Цитата № 4.

«Мягкая сила» в целом определяется как производная трех частей: культуры государства – тех ее элементов, которые могут быть привлекательны для других, ее политических ценностей, которых она придерживается как внутри страны, так и за своими пределами, и внешней политики государства, которая должна быть законной и морально оправданной. «Мягкое» могущество возникает, когда страна привлекает своей культурой, политическими идеалами и программами».

Вот такая «мягкая сила» и занимается солидным сектором информационной войны против Украины. Войны, в которой, как и в реальной войне на Донбассе, для кремлевских стратегов правил нет.

Цитата № 5.

Вот что пишет известный российский блоггер sava_morozov, комментируя подборку архивных газет о Вадиме Мингалеве (руководителе «Центра Кремлевская Стратегия»)

«Здравствуйте, уважаемые журналисты, общественники, бизнесмены и просто заинтересованные политикой люди. Предлагаю вам ознакомиться с подборкой архивных материалов о руководителе Центра Кремлевская Стратегия Вадиме Мингалеве. Уникален этот гражданин тем, что в конце 90-х годов «собирал» деньги у самарских бизнесменов, якобы, в обмен на поддержку Президента Бориса Ельцина в решении «пикантных»вопросов.

Прошло почти 15 лет, но ситуация не изменилась. Сейчас Вадим Мингалев пытается «собирать» деньги уже с украинских бизнесменов. Взамен обещает всесильную поддержку Кремля в Москве и лоббирование интересов украинского бизнеса в окружении Владимира Путина. Действует он от имени центра «Кремлевская Стратегия», руководителем которой он себя назначил. В псевдо-лоббировании интересов Кремля на Украине ему помогают его сообщники… Выводы делайте сами».

И больше добавить нечего.

Андрей Киселев, эксперт по национальной безопасности

Информационно-аналитического центра национальной безопасности Украины.

Источник: mediarnbo.org

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