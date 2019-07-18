Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:46
Просмотров: 130

Освободить украинских политзаключенных - Европарламент принял резолюцию в отношении РФ

Освободить украинских политзаключенных - Европарламент принял резолюцию в отношении РФ

Европейский парламент принял резолюцию в отношении России, особенно по ситуации с экологическими активистами и украинскими политическими узниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу миссии Украины при ЕС.

Резолюцией, которую поддержали 458 евродепутатов, подтверждается непризнание аннексии Крыма и содержится призыв к России немедленного освободить всех украинских политических заключенных и 24 моряка.

Кроме того, решительно осуждается акт агрессии, совершенный Российской Федерацией против Украины 25 ноября 2018 года у Керченского пролива

В резолюции содержится призыв к РФ обнародовать весь список украинских пленных на Донбассе и облегчить контакты с ними. Также осуждается продолжающееся нарушение Россией международного права. Существует требование к РФ обеспечить международный правозащитный мониторинговый доступ к оккупированным Крыму и Донбассу.

В резолюции отмечается, что санкции ЕС не должны быть отменены, пока Россия не выполнит своих международных обязательств, в т.ч. минские договоренности. Европарламент считает, что ЕС должен быть готов ввести новые санкции против РФ, если нарушение Россией международного права будет продолжаться.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 