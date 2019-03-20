От чего зависит размер пособия по безработице: разъяснение Госслужбы занятости

Размер выплаты пособия по безработице зависит от страхового стажа, оснований прекращения трудовых отношений и размера заработной платы, получаемой перед увольнением.

Об этом говорится в разъяснении, размещенном на сайте Государственной службы занятости Украины.

Как отмечается в сообщении, застрахованным лицам, стаж которых в течение последних 12 месяцев составляет не менее шести месяцев, размер пособия по безработице определяется в процентах к их средней заработной плате (дохода) в зависимости от страхового стажа:

- до 2 лет - 50 процентов;

- от 2 до 6 лет - 55 процентов;

- от 6 до 10 лет - 60 процентов;

- свыше 10 лет - 70 процентов.

Застрахованные лица, которые в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица как безработного, имели страховой стаж менее шести месяцев, имеют право на пособие по безработице в минимальном размере.

Кроме того, пособие по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Напомним, в феврале 2019 года в Украине было официально зарегистрировано 367,0 тысяч безработных, что на 2,7 тысяч больше, чем в январе 2019 года (364,3 тысяч).

Отметим, что по методологии Международной организации труда, во II квартале 2018 года количество безработных в Украине уменьшилась до 1,5 млн человек.

Агентство Телевидения Новости