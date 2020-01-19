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От некоторых заводов "Укроборонпрома" придется отказаться, - Найем

От некоторых заводов Укроборонпрома придется отказаться, - Найем

Во время реформы в государственном оборонном концерне "Укроборонпром" от некоторых предприятий придется отказаться.

Об этом в "Субботнем интервью" рассказал заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Действительно, мы будем реформировать. Действительно, это будет болезненный процесс, потому что от некоторых компаний нам надо будет отказываться. Но в конце концов мы надеемся, что в следующем году наш экспорт будет намного больше", - отметил он.

Найем не уточнил, от каких именно заводов планирует отказаться руководство концерна, подчеркнув, что это может стать известно до конца года.

"Но сейчас цель, которая стоит, которую ставит перед нами гендиректор, во-первых, это социальные условия наших работников, то есть чтобы люди получали зарплату", - добавил он.

Источник: censor.net.ua

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