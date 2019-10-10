Отаман-3: новий плаваючий БТР від НВО “Практика” (ВІДЕО)

Фірма “Практика” представила на виставці “Зброя та безпека-2019” нову модифікацію плаваючого трьохосного бронетранспортера “Отаман-3”.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

У БТР переднє розташування двигуна та заднє десантного відсіку.

Вага “Отаман-3” – 23 т. Він обладнаний семиступінчастою автоматичною коробкою передач та 11,9 л дизельним двигуном від компанії Deutz.

Рівень балістичного захисту STANAG-4 у варіанті з додатковим керамічним захистом. Протимінний – STANAG-4569.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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