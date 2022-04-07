Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:14
Просмотров: 101

Отчет правительства под санкцими

Отчет правительства под санкцими

Вот коротко, что сказал Мишустин в Госдуме.

1) Количество санкций против России превысило 6000. По его словам (откуда он взял этот бред?), инициаторы санкций рассчитывали за несколько дней разрушить экономику РФ. Их сценарий не сбылся, потому что никто на это, как известно, не рассчитывал.

2) В случае ухода иностранных компаний из России их предприятия должны будут продолжить работу. Запчасти или материалы для производств, по неофициальной информации, планируют покупать в основном в Индии и отчасти в Китае. Но большая часть иностранных компаний все равно просто исчезнет. Они уже начинают переносить весь бизнес в России в графу "невозвратные убытки".

3) Российские авиастроители должны добиться полной независимости от иностранных материалов и комплектующих. Самолет МС-21 будет производиться полностью из российских комплектующих через 2-3 года. Ну то есть, добавим от себя, не будет самолета. Там такие комплектующие, которым не откуда в России взяться.

4) Более 11,5 млрд рублей направят в 2022 году на производство российских фильмов. Это говно "киностудии Мединского-Михалкова" россиянам и предлагается смотреть. Лучше бы и это из Индии с Болливуда завозили - и то приличнее будет продукция )

5) К сентябрю, по словам Мишустина, уровень безработицы вышел на исторический минимум. И две трети россиян начали перерабатывать, судя по опросам, опасаясь увольнений. А реальная безработица станет видна к осени, когда все западные компании, что закрываются, а не пытаются перевести российский бизнес на левые российские фирмы, реально закроют офисы и производства.

https://t.me/BerezaJuice

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Путинские многонационалы в поисках новых жертв
Сегодня 14:00    130
Детали Закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине
Сегодня 13:44    136
ССО продовжують полювання за особливими та цінними трофеями
Сегодня 12:51    179
Крупнейшая кража в истории авиации: россия ворует самолеты ЕС
Сегодня 11:11    264
Часть российской авиации переместилась из Беларуси в Брянскую область РФ
Сегодня 10:54    204
Нападение России на Украину: выросло количество раненых детей, погибли – 167
Сегодня 10:43    152
Стало известно, сколько нефти из резервов высвободят страны во всем мире
Сегодня 10:32    179
Северная Салтовка (ВИДЕО)
Сегодня 10:22    422
Ситуація на Харківщині станом на 7 квітня
Сегодня 10:20    306
Британия передаст Украине бронеавтомобили типа Mastiff или Chakal - The Times
Сегодня 10:11    176
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 