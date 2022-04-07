Отчет правительства под санкцими

Вот коротко, что сказал Мишустин в Госдуме.

1) Количество санкций против России превысило 6000. По его словам (откуда он взял этот бред?), инициаторы санкций рассчитывали за несколько дней разрушить экономику РФ. Их сценарий не сбылся, потому что никто на это, как известно, не рассчитывал.

2) В случае ухода иностранных компаний из России их предприятия должны будут продолжить работу. Запчасти или материалы для производств, по неофициальной информации, планируют покупать в основном в Индии и отчасти в Китае. Но большая часть иностранных компаний все равно просто исчезнет. Они уже начинают переносить весь бизнес в России в графу "невозвратные убытки".

3) Российские авиастроители должны добиться полной независимости от иностранных материалов и комплектующих. Самолет МС-21 будет производиться полностью из российских комплектующих через 2-3 года. Ну то есть, добавим от себя, не будет самолета. Там такие комплектующие, которым не откуда в России взяться.

4) Более 11,5 млрд рублей направят в 2022 году на производство российских фильмов. Это говно "киностудии Мединского-Михалкова" россиянам и предлагается смотреть. Лучше бы и это из Индии с Болливуда завозили - и то приличнее будет продукция )

5) К сентябрю, по словам Мишустина, уровень безработицы вышел на исторический минимум. И две трети россиян начали перерабатывать, судя по опросам, опасаясь увольнений. А реальная безработица станет видна к осени, когда все западные компании, что закрываются, а не пытаются перевести российский бизнес на левые российские фирмы, реально закроют офисы и производства.

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