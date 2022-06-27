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Отгулял выпускной — отправляйся на войну (в рф)

Отгулял выпускной — отправляйся на войну (в рф)

Госдума эрэфии готовится принять закон, разрешающий брать выпускников школ на службу по контракту.

28 июня госдума рассмотрит и, скорее всего, примет поправку в законе "О воинской обязанности и военной службе”. Поправка позволит заключать контракты с 18-летними сразу после окончания средней школы. Сейчас для этого нужно как минимум закончить техникум.

Все это говорит о том, что мобилизация на россии идет из рук вон плохо, умирать за амбиции путина готово все меньшее и меньшее количество граждан.

Источник: https://t.me/hueviykharkov/66600

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