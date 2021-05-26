Отмена регионального языка в Харькове: горсовет собирается оспорить решение суда

Харьковский городской совет подаст апелляцию на решение Харьковского окружного административного суда об отмене регионального языка в городе. Как сообщили в горсовете, об этом сегодня, 26 мая, сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

По его словам, сейчас юристы готовят обоснованную апелляционную жалобу.

«Мы признаем украинский язык государственным, проводим заседания исполкомов и сессии на украинском языке. Но почти 80% харьковчан говорят на русском, и их право общаться на том языке, на котором им удобно», - сообщил Игорь Терехов.

Отметим, что Харьковский окружной административный суд признал недействительным решение Харьковского городского совета о реализации в городе положений закона «Об основах государственной языковой политики».

Справка. Статус регионального языка гарантировал закон Украины «Об основах государственной языковой политики» 2012 года. Местные советы могли вводить региональные языки, если не менее 10% населения говорили на каком-то языке как на родном. Всего было утверждено 18 региональных языков. 28 февраля 2018 года Конституционный Суд признал Закон Украины «Об основах государственной языковой политики» неконституционным, и он утратил силу.

Несмотря на это, региональные языки еще действуют в некоторых громадах. Например, 20 мая этого года депутаты Николаевского городского совета не набрали нужного количества голосов за отмену «регионального» языка.

Агентство Телевидения Новости