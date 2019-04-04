Относительно сценария Кремля для Украины в контексте выборов, — координатор ИС

Ничего нового не скажу, постараюсь лишь объединить элементы мозаики в целостную картину.

Итак, как видим, несмотря на систематические разоблачения со стороны мирового сообщества, Москва продолжает вести агрессивную политику, направленную на вмешательство во внутренние дела суверенных государств, добиваясь, прежде всего, выгодных ей электоральных результатов в национальных избирательных кампаниях других стран. Сегодня в прицеле Кремля – Украина.

Известно, что кроме уже зафиксированных случаев вмешательства российских хакеров в киберпространство Украины, будут осуществляться попытки по распространению вирусных программ с целью совершения атак на серверы ЦИК, окружных комиссий, съема информации с сайтов политических партий. Также в украинском сегменте Интернет выявлены специально созданные информационные платформы, которые используются российскими пропагандистами для размещения провокационных материалов и публикаций, которые компрометируют прозападных украинских топ-политиков, обвиняют их в коррупции и «недоговороспособности». Подконтрольные Кремлю блогеры, СМИ, представители политических течений заняты подготовкой фиктивных экзит-полов, подтасовкой статистических данных, которые свидетельствовали бы о якобы высоких рейтингах пророссийских кандидатов.

С целью дискредитации украинского избирательного процесса Россия ведет тщательную работу и на международном уровне. Через представителей международных организаций и дипломатов доносится информация о том, что Россия надеется на приход к власти нового президента Украины, который настроен на т.н. «мирное решение проблемы Донбасса» и «улучшение двухсторонних отношений». При этом подчеркивается, что население Украины на данном этапе заинтересовано лишь в вопросах экономического благополучия, и ради этого готово наладить добрососедские отношения с РФ, а это возможно только при избрании пророссийского кандидата.

Москва обвиняет украинские власти во вмешательстве в религиозные дела, запугивая общество расколом и радикализацией, жалуется на осуществление давления на представителей УПЦ МП, нагнетает обстановку вокруг несуществующей проблемы «силового лишения собственности» на отдельные религиозные объекты.

Одновременно Москва доносит до западных партнеров Украины искаженную информацию о том, что Киев «продолжает нарушать обязательства по исполнению Минских соглашений» и отвергает любые предложения РФ по «мирному диалогу».

При всем при этом, до окончания текущего избирательного процесса в Украине, Россия в реальности не намерена активизировать решение наиболее чувствительных для Киева вопросов, таких как урегулирование ситуации на Донбассе, освобождение украинских военнопленных и политзаключенных, транзит энергоносителей через украинскую территорию.

Причина очевидна: Путин панически боится, что любые позитивные сдвиги на указанных направлениях могут повысить рейтинг действующей украинской власти.

Уже сегодня Кремль готовит целый арсенал инструментов для объявления нелегитимности президентских выборов, в случае провала нужного ему кандидата. Спецслужбы РФ осуществляют активный мониторинг украинских социальных сетей, СМИ, брифингов и мероприятий украинских правозащитных, религиозных и гражданских организаций. Все это проводится с целью обнаружения «фактов» которые в дальнейшем можно было бы интерпретировать как «доказательства нарушений избирательного законодательства».

В качестве подкрепления своей позиции, РФ планирует финансировать так называемых «активистов», которые будут выражать недовольство результатами подсчета голосов, провоцировать нарушения во время голосования как в Украине, так и на зарубежных избирательных участках. С этой же целью российские спецслужбы будут влиять на население Луганской и Донецкой областей, на украинских трудовых мигрантов на территории Казахстана, Беларуси, склоняя их действовать в нужном Москве направлении.

В случае признания результатов президентских выборов законными и победе на них сил, которые в Москве именуют «партией войны», Кремль прорабатывает сценарий снижения их рейтинга в процессе парламентских выборов, а основные усилия будут направлены на формирование пророссийского большинства. Цель понятна — спровоцировать в Украине противостояние депутатского корпуса и президента, что приведет к недееспособности всего государственного аппарата и блокированию Верховной Радой назначения лояльного ему премьер-министра.

По замыслу кремлевских стратегов, вызванный таким образом политический кризис должен в итоге привести к смещению президента маргинально настроенным сегментом населения Украины путем провокации массовых беспорядков, вооруженных конфликтов, серий терактов и задействования других испытанных Кремлем технологий.

Россия планирует достичь этих целей также путем обострения ситуации в зоне ООС, чем попытается добиться актуализации посылов о возможности прекращения войны только пророссийскими политическими силами (т.н. «партией мира»).

Деструктивная политика Кремля на украинском направлении будет продолжаться и на европейском пространстве, особенно в случае усиления позиций лояльных к России европейских популистских сил по результатам майских выборов в Европарламент. Через них Москва будет доносить до мирового сообщества аргументацию, что в новых политических условиях Украина «не может обеспечить имплементацию Минских соглашений» и поднимет вопрос о необходимости пересмотра Евросоюзом санкционной политики против России.

Это – тот сценарий, к которому мы должны готовиться уже сейчас.

Источник: sprotyv.info

Автор: Координатор ИС Дмитрий Тымчук

Новости портала «Весь Харьков»