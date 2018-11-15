Отопительный сезон: где в Харькове возобновили теплоснабжение

14 ноября из-за аварий без отопления остались 89 пятиэтажных домов по улице Есенина и два дома по улице. Морозова, рассказал заместитель главного инженера КП «Харьковские тепловые сети» Евгений Зинченко.

По его словам, неполадки по улице Есенина устранили в тот же день, и к 20.00 14 ноября отопление в микрорайоне снова включили. По улице Морозова теплосети ремонтировали ночью, подачу тепла в два отключенных дома возобновили сегодня к 5.00.

Как пояснил Зинченко, успешное проведение гидравлических испытаний не дает стопроцентной гарантии, что на сетях нет дефектов. Когда температура понижается, нагрузка на трубы увеличивается, и в самых слабых местах их может прорвать.

Жильцы двух домов по улице Морозова 14 ноября на полчаса остановили трамваи, протестуя против отсутствия тепла в домах. По данным полиции, акция прошла мирно, порядок никто не нарушал.

В «ХТС» также предупреждали, что будут чинить тепломагистраль по улице Пожарского, 10/2. Как сообщил главный инженер предприятия Алексей Лука, в Индустриальном районе отопления временно нет в 34 домах и детском комбинате, в Немышлянском районе — в 63 домах и школе. Тепло обещают подать до конца дня.

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