Держава
Сегодня 09:15
Отправка новейших не имеющих аналогов в мире танков Т-55А куда-то туда

Для интересующихся мой материал о том, как война в Украине окончательно убила российское танкостроение, можете прочитать тут https://allkharkov.ua/news/state/vina-z-ykranou-vbila-virobnictvo-tankv-y-ros-z-chim-ztknylisia-okypacin-viska-chogo-ochkyvati.html

Интересно, а МО россии при передаче этих Т-55А точно так же как после расконсервации старых Т-72Б и их ремонта и модернизации, в войска, будут это делать с ремаркой - "новые"?

Новые Т-55А переданы в состав 1-й ТА! Как же пафосно и, главное, скрепно, звучит!

Кстати, на себя обращает внимание отсутствие на танках даже элементарной динамической защиты. Даже элементарного, изжившего себя "Контакт-1".

Зато есть лазерный дальномер КДТ-1, принятый на вооружение... Советской Армии приказом Министра обороны СССР от 27 января 1974 г. № 018.

