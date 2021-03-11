Отримувачі субсидій сплачують в середньому 10% своїх доходів за ЖКП

Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримує близько 3 мільйонів домогосподарств. Середній розмір субсидії у лютому 2021 року склав 1 483 гривні. Середній відсоток обов’язкової плати за житлово-комунальні послуги становить близько 10% сукупного доходу домогосподарств-отримувачів субсидій.

Про це повідомили Міністр соціальної політики Марина Лазебна під час наради щодо стану розрахунків населення за житлово-комунальні послуги під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, яка відбулась 9 березня.

Марина Лазебна коментує результати аналізу доходів домогосподарств, які отримують субсидії: «Серед усіх отримувачів житлової субсидії близько 40% становлять домогосподарства з середньомісячним доходом на одну особу, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму, ще майже 40% - домогосподарства з доходом на одну особу від одного до півтора прожиткових мінімумів на одну особу в розрахунку на місяць, 17 % - з доходом від півтора до двох прожиткових мінімумів.

При цьому, середній відсоток обов’язкової плати за житлово-комунальні послуги по Україні становить трохи менше 10% сукупного доходу сім’ї, яка отримує субсидію.

При зростанні цін і тарифів на послуги розмір обов’язкового платежу не змінюється, оскільки залежить від доходу, а розмір субсидії - збільшується».

У нараді також взяли участь в. о. Міністра енергетики Юрій Вітренко, представники Міністерства фінансів і Міністерства розвитку громад та територій, керівництво НАК «Нафтогаз» і народні депутати.

Довідково

Близько 1,8 млн. людей користуються пільгами на оплату житлово-комунальних послуг. Середній розмір пільги становив у січні 2021 року – 1080 грн. Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримує близько 3 млн домогосподарств, середній розмір субсидії становив у лютому 2021 року – 1 483 грн. Через зменшення цін на природний газ для населення відбувся перерахунок розмірів субсидій за лютий, відповідно, зменшилась потреба у коштах для фінансування субсидій. Понад 95% отримувачів житлових субсидій та 36% пільговиків отримують виплати у готівковій формі.

Источник: msp.gov.ua

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